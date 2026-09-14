Ο διαβόητος βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι θεωρείται και επίσημα δραπέτης, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού σήμερα το πρωί, όπως όφειλε βάσει της άδειάς του. Η μη επιστροφή του συνδέεται άμεσα με ένα περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβυσσο, όπου φέρεται να είχε εμπλοκή. Η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 48χρονου Αλβανού κακοποιού, καθώς και ενός δεύτερου ατόμου που αναζητείται για τη συμπλοκή.

Η επίσημη διαφυγή του Αλκέτ Ριζάι

Ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος εκτίει την ποινή του στο κατάστημα κράτησης Δομοκού, έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, το πρωί. Ωστόσο, η επιστροφή του δεν πραγματοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να θεωρείται πλέον επίσημα δραπέτης από τις αρχές. Η ΕΛΑΣ έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του, αναζητώντας τον στις διευθύνσεις που είχε δηλώσει κατά τη λήψη της άδειάς του, ενώ παράλληλα ψάχνει και το σήμα του κινητού του τηλεφώνου.

Ο γνωστός ποινικός, 48 ετών και αλβανικής καταγωγής, βρισκόταν εκτός φυλακής με άδεια, όταν ενεπλάκη στο αιματηρό περιστατικό στην Ανάβυσσο. Η εμπλοκή του στην υπόθεση επιβεβαιώθηκε από την αστυνομική έρευνα, η οποία ξεκίνησε αμέσως μετά τους πυροβολισμούς. Η μη εμφάνισή του στις φυλακές Δομοκού σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ερευνών για τον εντοπισμό του.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 05:15 τα ξημερώματα της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου 2026, σε ένα beach bar που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου στην Ανάβυσσο. Η ΕΛΑΣ έλαβε κλήση για το συμβάν και κλιμάκια έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Κατά την άφιξή τους, οι αρχές δεν εντόπισαν τους εμπλεκόμενους στη συμπλοκή, αλλά βρήκαν δύο κάλυκες και κηλίδες αίματος στο χώρο.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι όλα ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, όταν ο ιδιοκτήτης του beach bar έδωσε εντολή να κλείσει η μουσική και το μαγαζί. Στη συνέχεια, ο Αλκέτ Ριζάι και η παρέα του, αφού αποχώρησαν, επέστρεψαν έξω από τον χώρο με ΙΧ αυτοκίνητο και άνοιξαν τη μουσική σε πολύ μεγάλη ένταση. Αυτό οδήγησε αρχικά σε λεκτικό διαπληκτισμό, ο οποίος κλιμακώθηκε και κατέληξε σε πυροβολισμούς.

Συλλήψεις και κατηγορίες για τον ιδιοκτήτη του beach bar

Στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 41χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, καθώς και της 39χρονης συζύγου του. Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Επιπλέον, ο 41χρονος ιδιοκτήτης κατηγορείται και για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς και για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να απολογηθούν για τις πράξεις τους. Η ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού από το beach bar εξετάζεται λεπτομερώς από την αστυνομία, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβαν χώρα οι πυροβολισμοί και να προσδιοριστεί ο ρόλος του κάθε εμπλεκόμενου.

Οι τραυματίες και οι αναζητήσεις της ΕΛΑΣ

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι του beach bar, οι οποίοι εντοπίστηκαν λίγο αργότερα στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων. Πρόκειται για έναν 41χρονο Πακιστανό, ο οποίος έφερε διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη γάμπα, και έναν 20χρονο Έλληνα, ο οποίος τραυματίστηκε από θραύσμα γυαλιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο τραυματίες φέρεται να έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό στις αρχές.

Πέρα από τον Αλκέτ Ριζάι, η ΕΛΑΣ αναζητά και έναν δεύτερο άνδρα, ο οποίος θεωρείται αφγανικής καταγωγής και φέρεται να εργαζόταν ως «ασφάλεια» στο beach bar. Αυτός ο άνδρας πιστεύεται ότι πυροβόλησε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Ενώ μέχρι στιγμής προκύπτει ότι πυροβόλησε ο αφγανικής καταγωγής άνδρας, από μαρτυρίες φαίνεται να προκύπτει ότι και ο Αλκέτ Ριζάι έβγαλε όπλο. Η βαλλιστική εξέταση στους δύο κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία για το ποιος πυροβόλησε.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit