Υπόθεση Μαζωνάκη: Κρίσιμη ημέρα για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Κρίσιμη είναι η σημερινή ημέρα για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι δικαστικές αρχές θα κρίνουν εάν θα υπάρξει ή όχι αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Το ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο η κατηγορία να μετατραπεί από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται πιθανό να ξεκλειδώσει την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο ρόλος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών

Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών έχει σχηματίσει μία όσο το δυνατόν πιο πλήρη δικογραφία, η οποία βρίσκεται στη διάθεση του αρμόδιου ανακριτή. Ο ανακριτής βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Η εργαστηριακή διερεύνηση των στοιχείων αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις νομικών, εάν προκύψει εργαστηριακά ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την καρδιακή ανακοπή στις 14:43, τότε είναι εξαιρετικά πιθανό να υπάρξει αναβάθμιση της κατηγορίας. Αυτό οφείλεται στο ότι θα υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως ο γνωστός τραγουδιστής παρέμεινε χωρίς τις αισθήσεις του για πάνω από μία ώρα, χωρίς να κληθεί το ΕΚΑΒ για βοήθεια.

Οι δύο τρόποι εργαστηριακής απόδειξης

Η εργαστηριακή απόδειξη της ακριβούς ώρας της καρδιακής ανακοπής μπορεί να επιτευχθεί με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος αφορά στις ενδείξεις που θα προκύψουν από το ιατρικό μηχάνημα με το οποίο πραγματοποιήθηκε η θεραπεία της πλασμαφαίρεσης. Ειδικότερα, οι αρχές επιδιώκουν να αποκαλυφθεί πότε ακριβώς σταμάτησε η θεραπεία και εάν το σχετικό λογισμικό του μηχανήματος έχει καταγράψει ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο δεύτερος τρόπος σχετίζεται με την επεξεργασία μιας φωτογραφίας του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία φέρεται να τραβήχτηκε στις 14:43 από τη γιατρό που διενεργούσε τη θεραπεία. Εάν η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πιστοποιήσει την ακριβή ώρα λήψης της φωτογραφίας, καθώς και τη «διαδρομή» της, δηλαδή εάν εστάλη στον γιατρό σύζυγό της που βρισκόταν σε εστιατόριο, τότε αυτό θα αποτελέσει μία ακόμα ισχυρή ένδειξη ότι ο Μαζωνάκης έμεινε αβοήθητος για σημαντικό χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία διαγράφηκε από τη γιατρό πριν κληθεί για κατάθεση από την Ασφάλεια Αθηνών.

Δεδομένα θεραπείας και δηλώσεις δικηγόρου

Σήμερα το πρωί, υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες ορισμένα από τα παραπάνω δεδομένα να διαβιβαστούν στον αρμόδιο ανακριτή, κάτι που θα μπορούσε να επιταχύνει τις εξελίξεις. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εξακριβωθεί με ακρίβεια πόση ώρα διήρκεσε η θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι η θεραπεία είχε ξεκινήσει, γεγονός που αποδεικνύεται από την επίμαχη φωτογραφία που τράβηξε η γιατρός.

Αστυνομικές πηγές εξηγούν ότι τα 42 λεπτά λειτουργίας του μηχανήματος δεν συνεπάγονται απαραίτητα 42 λεπτά πραγματικής θεραπείας, καθώς το μηχάνημα χρειάζεται κάποιο χρόνο προετοιμασίας πριν την έναρξη της διαδικασίας. Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, έχει εκφράσει την άποψη ότι η κατηγορία πρέπει να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, δεδομένου ότι οι συλληφθέντες γιατροί είχαν γνώση του υψηλού κινδύνου επέλευσης του τραγικού αποτελέσματος.

Καταγγελίες ασθενών

Παράλληλα με την εξέλιξη της υπόθεσης Μαζωνάκη, βλέπουν το φως της δημοσιότητας καταγγελίες άλλων ασθενών που επισκέφτηκαν το ιατρείο του Κολωνακίου. Οι καταγγελίες αυτές κάνουν λόγο για εξαπάτησή τους. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες καταγγελίες δεν θα συνδεθούν δικονομικά με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis