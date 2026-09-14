Η τραγωδία του πρωθυπουργικού Falcon: Έξι νεκροί στην καμπίνα σε κανονική προσγείωση

Σαν σήμερα το 1999, το πρωθυπουργικό Falcon, που μετέφερε ελληνική κυβερνητική αποστολή από την Αθήνα στο Βουκουρέστι, προσγειώθηκε κανονικά στο αεροδρόμιο Οτοπένι. Εξωτερικά, το αεροσκάφος παρέμενε σχεδόν άθικτο. Ωστόσο, μέσα στην καμπίνα του είχε ήδη εκτυλιχθεί μία από τις πιο παράξενες αεροπορικές τραγωδίες στην ελληνική ιστορία, με τελικό απολογισμό επτά νεκρούς.

Η μοιραία πτήση και οι βίαιες ταλαντώσεις

Η πτήση ΟΑ 3838 είχε απογειωθεί από το Ελληνικό και πλησίαζε πλέον στο Βουκουρέστι. Κατά την κάθοδο, το Falcon 900B άρχισε να παρουσιάζει εξαιρετικά βίαιες κατακόρυφες ταλαντώσεις. Σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα, μέσα σε περίπου 24 δευτερόλεπτα, το αεροσκάφος πραγματοποίησε δέκα απότομες ταλαντώσεις, με επιταχύνσεις που έφτασαν έως τα +4,7 g και τα -3,26 g.

Οι άνθρωποι που δεν ήταν δεμένοι εκτινάχθηκαν από τις θέσεις τους και χτύπησαν με τεράστια δύναμη στην οροφή και στο εσωτερικό του αεροσκάφους. Η καμπίνα υπέστη σοβαρές ζημιές: καθίσματα και τραπέζια έσπασαν, αντικείμενα ξεκόλλησαν και σκορπίστηκαν, ενώ ακόμη και μεταλλικός εξοπλισμός εκτοξεύτηκε μέσα στον χώρο.

Οι επιβάτες και ο τραγικός απολογισμός

Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης, ο οποίος ταξίδευε στη Ρουμανία για τη Διαβαλκανική Διάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών. Μαζί του βρισκόταν ο 23χρονος γιος του, Νικόλας, καθώς και διπλωμάτες, δημοσιογράφοι και το πλήρωμα του αεροσκάφους.

Μέσα στην καμπίνα ανασύρθηκαν νεκροί έξι άνθρωποι: ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο γιος του Νικόλας, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Δημήτρης Πανταζόπουλος, η δημοσιογράφος Νίνα Ασημακοπούλου, ο αστυνομικός της προσωπικής ασφάλειας του υπουργού Νίκος Ασημακόπουλος και ο μηχανικός Μιχάλης Παπαδόπουλος. Ο εικονολήπτης της ΕΡΤ Παναγιώτης Πούλος ανασύρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στην Ελλάδα, όπου υπέκυψε λίγες ημέρες αργότερα στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον τελικό απολογισμό στους επτά.

Η προσγείωση και τα αίτια της τραγωγίας

Παρά το χάος που επικρατούσε στην καμπίνα, το πλήρωμα κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Δήλωσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζήτησε άμεση προσέγγιση και ιατρική βοήθεια, και τελικά το Falcon προσγειώθηκε χωρίς άλλο περιστατικό στο αεροδρόμιο Οτοπένι. Η εικόνα του αεροσκάφους στο έδαφος δεν πρόδιδε το μέγεθος της τραγωδίας που είχε προηγηθεί στο εσωτερικό του.

Το τελικό πόρισμα δεν απέδωσε την τραγωδία σε απλές αναταράξεις. Αντίθετα, κατέγραψε έναν συνδυασμό παραγόντων: δυσλειτουργία του συστήματος «pitch feel», χειρισμούς του πληρώματος που οδήγησαν σε ταλαντώσεις του αεροσκάφους, και το γεγονός ότι οι ζώνες ασφαλείας δεν ήταν δεμένες κατά την κάθοδο. Το Falcon δεν συνετρίβη ποτέ. Ωστόσο, όταν οι τροχοί του άγγιξαν κανονικά τον διάδρομο του Βουκουρεστίου, για έξι ανθρώπους η μοιραία πτήση είχε ήδη τελειώσει, ενώ ένας ακόμα θα έχανε τη ζωή του λίγο αργότερα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr