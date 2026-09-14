Μία μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, μετά την ημιβύθιση λέμβου που μετέφερε περίπου 77 άτομα. Ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί νεκρός, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό 25 αγνοουμένων. Συνολικά 51 επιβαίνοντες έχουν διασωθεί και βρίσκονται ασφαλείς.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Το περιστατικό καταγράφηκε περί τα 38 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, στην Κρήτη, όπου βρέθηκε η ημιβυθισμένη λέμβος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων, στην λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα. Η επιχείρηση στο σημείο παραμένει σε εξέλιξη για δεύτερη ημέρα, με τις έρευνες να αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα, Δευτέρα.

Ο συντονισμός της επιχείρησης γίνεται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Στην περιοχή επιχειρούν τέσσερα παραπλέοντα πλοία, καθώς και σκάφη και εναέρια μέσα της Frontex. Επιπλέον, ένα ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος συμμετέχει στις προσπάθειες εντοπισμού.

Οι διασωθέντες και ο νεκρός

Από την έως τώρα έρευνα, έχουν εντοπιστεί και περισυλλεγεί 51 άτομα. Όλοι οι διασωθέντες βρίσκονται ασφαλείς στα πλοία που συμμετείχαν στην επιχείρηση και είναι καλά στην υγεία τους. Παράλληλα, έχει ανασυρθεί μία σορός από τη θαλάσσια περιοχή.

Οι 51 διασωθέντες πρόκειται να μεταφερθούν στην Κρήτη, με προορισμό την Παλαιόχωρα και την Αγία Γαλήνη. Εκεί, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Αγωνία για τους αγνοούμενους

Η αγωνία παραμένει έντονη για την τύχη των περίπου 25 ατόμων, οι οποίοι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την ημιβύθιση της λέμβου. Οι αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων ή στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανεύρεση των αγνοουμένων. Η επιχείρηση καλύπτει μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Οι έρευνες διεξάγονται αδιάκοπα, με στόχο να βρεθούν οι αγνοούμενοι, καθώς κάθε λεπτό είναι κρίσιμο. Η παρουσία πολλαπλών σκαφών και εναέριων μέσων υπογραμμίζει την έκταση και τη σοβαρότητα της επιχείρησης.

Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν τις έρευνες

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή της επιχείρησης δυσχεραίνουν σημαντικά τις προσπάθειες των διασωστικών συνεργείων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ. Αυτό το γεγονός καθιστά πιο δύσκολο το έργο του εντοπισμού των αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit