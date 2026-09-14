Χειροπέδες σε δύο για τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο – Αναζητείται ο Αλκέτ Ριζάι

Σε δύο άτομα, τον ιδιοκτήτη ενός beach bar στην Ανάβυσσο και τη σύζυγό του, πέρασαν χειροπέδες μετά από τη συμπλοκή με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι αρχές αναζητούν τον Αλβανό βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι και έναν ακόμη άνδρα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Η συμπλοκή εκτυλίχθηκε περίπου στις 05:00 το πρωί έξω από την επιχείρηση.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν ο 41χρονος ιδιοκτήτης του beach bar και η 39χρονη σύζυγός του. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, καθώς και για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Επιπλέον, ο 41χρονος ιδιοκτήτης αντιμετωπίζει κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία και παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης.

Στο επίκεντρο των ερευνών ο Αλκέτ Ριζάι

Στο επίκεντρο των ερευνών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ν/Α Αττικής βρίσκεται ο 48χρονος Αλκέτ Ριζάι. Ο βαρυποινίτης εκτίει την ποινή του στις φυλακές Δομοκού και βρισκόταν εκτός με άδεια κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Δεδομένης της συμπλοκής, θεωρείται πιθανό να του επιβληθεί νέα ποινή, καθιστώντας αβέβαιη την επιστροφή του στις φυλακές. Για τον λόγο αυτό, η έρευνα για τον εντοπισμό του είναι σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά έναν ακόμη άνδρα από το Αφγανιστάν, ο οποίος φέρεται να εργαζόταν ως «προσωπικό ασφαλείας» στο beach bar και να είναι αυτός που πυροβόλησε.

Η αιτία της συμπλοκής

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά την προανάκριση, τα γεγονότα ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Ο ιδιοκτήτης του beach bar έδωσε εντολή να κλείσει η μουσική και να ολοκληρωθεί η λειτουργία του καταστήματος.

Στη συνέχεια, ο Αλβανός βαρυποινίτης και η παρέα του φέρεται να αποχώρησαν από τον χώρο, αλλά στάθμευσαν με Ι.Χ. αυτοκίνητο έξω από το κατάστημα. Εκεί, έβαλαν μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και κάποιοι εργαζόμενοι να βγουν από το beach bar, να τους ζητήσουν τον λόγο και να ακολουθήσει η συμπλοκή.

Οι τραυματίες και τα ευρήματα

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι του beach bar, χωρίς κανένας να κινδυνεύει σοβαρά. Πρόκειται για έναν 41χρονο Πακιστανό, ο οποίος δέχτηκε σφαίρα, και έναν 20χρονο Έλληνα, ο οποίος τραυματίστηκε από σπασμένα γυαλιά.

Στο σημείο εντοπίστηκαν επίσης δύο κάλυκες των 9 mm. Ωστόσο, τα στόματα όσων γνωρίζουν περισσότερα παραμένουν ερμητικά κλειστά, δυσχεραίνοντας την έρευνα.

Ποιος πυροβόλησε και η εμπλοκή του Ριζάι

Μέχρι στιγμής, από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι ο Αφγανός που αναζητείται είναι αυτός που πυροβόλησε. Όπλο φαίνεται να τράβηξε και ο Αλκέτ Ριζάι, χωρίς όμως να έχει γίνει ξεκάθαρο εάν πυροβόλησε κι αυτός.

Σημειώνεται ότι ο 48χρονος Αλκέτ Ριζάι κανονικά έπρεπε να επιστρέψει στις φυλακές σήμερα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr