Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στις 12 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Κολωνού. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός νεαρού μοτοσικλετιστή, ο οποίος έπεσε θύμα σύγκρουσης με ένα ΙΧ αυτοκίνητο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, προκαλώντας την πρόσκρουση.

Η στιγμή της σύγκρουσης και το βίντεο-ντοκουμέντο

Η δραματική στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε καρέ-καρέ από βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο προβλήθηκε από το MEGA. Στο οπτικό υλικό φαίνεται καθαρά η ακολουθία των γεγονότων που οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού αναβάτη.

Σύμφωνα με το βίντεο, ο μοτοσικλετιστής κινούνταν κανονικά με τη μηχανή του στον δρόμο. Την ώρα εκείνη, το φανάρι για την κατεύθυνσή του ήταν πράσινο, επιτρέποντάς του την απρόσκοπτη διέλευση. Ωστόσο, η πορεία του διακόπηκε απότομα από την εμφάνιση ενός σκουρόχρωμου ΙΧ αυτοκινήτου.

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και εκσφενδόνιση

Το σκουρόχρωμο ΙΧ εμφανίστηκε ξαφνικά και με μεγάλη ταχύτητα από την οδό Τριπόλεως. Ο οδηγός του αυτοκινήτου παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, αγνοώντας την προτεραιότητα που είχε ο μοτοσικλετιστής. Η παραβίαση αυτή οδήγησε στην αναπόφευκτη σύγκρουση των δύο οχημάτων.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή και στη συνέχεια παρέσυρε τον μοτοσικλετιστή για αρκετά μέτρα. Η δύναμη της σύγκρουσης και της παράσυρσης ήταν τέτοια που ο νεαρός αναβάτης εκτοξεύτηκε από τη μοτοσικλέτα του, καταλήγοντας στο οδόστρωμα.

Σοβαρός τραυματισμός και άμεση μεταφορά

Από την σφοδρή σύγκρουση, ο νεαρός μοτοσικλετιστής υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε άμεσα σοβαρή, καθιστώντας επιτακτική την άμεση ιατρική του φροντίδα. Οι παρευρισκόμενοι και οι αρχές κινητοποιήθηκαν αμέσως μετά το ατύχημα.

Για τη μεταφορά του τραυματία, κλήθηκε ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο του τροχαίου και παρέλαβε τον νεαρό, μεταφέροντάς τον εσπευσμένα σε νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρικής περίθαλψης.

Νοσηλεία στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Ο σοβαρά τραυματισμένος μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Εκεί, οι γιατροί ανέλαβαν την περίθαλψή του, προσπαθώντας να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του και να αντιμετωπίσουν τα τραύματα που υπέστη από το ατύχημα. Η νοσηλεία του ήταν άμεση και συνεχής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που προκύπτουν από το συμβάν, ο νεαρός αναβάτης εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή, απαιτώντας συνεχή παρακολούθηση και ιατρική φροντίδα από το προσωπικό του νοσοκομείου.

Με πληροφορίες από: Reader