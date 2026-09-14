Ερωτήματα για τον θάνατο της 65χρονης στην Αίγινα – Καταγγελίες για καθυστέρηση ασθενοφόρου

Μια 65χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της το μεσημέρι της Κυριακής (13/09) στην παραλία Κλήμα της Αίγινας, με τους παρευρισκόμενους να καταγγέλλουν σοβαρή καθυστέρηση στην άφιξη ασθενοφόρου. Άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο έδωσαν μάχη για σχεδόν μία ώρα, κάνοντας ΚΑΡΠΑ στην άτυχη γυναίκα, προσμένοντας τη διακομιδή της, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε εγκαίρως.

Αγωνία για 55 λεπτά στην παραλία

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε με τους λουόμενους να αναλαμβάνουν τον ρόλο των διασωστών για περισσότερα από 50 λεπτά, καθώς το όχημα του Κέντρου Υγείας παρέμενε άφαντο. Η αγωνία κορυφώθηκε όσο περνούσαν τα λεπτά, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν να κρατήσουν στη ζωή την 65χρονη, ελπίζοντας σε ένα θαύμα.

Μια αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, αναφέροντας ότι μόλις έφτασαν στην παραλία, ακούστηκαν από τα μεγάφωνα εκκλήσεις για γιατρό, αλλά κανείς δεν υπήρχε. Ο γιος της γυναίκας προσπαθούσε να τη βοηθήσει, γυρνώντας την στο πλάι, χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι επρόκειτο για ανακοπή. Οι παρευρισκόμενοι ανέλαβαν αμέσως να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και τεχνητές αναπνοές.

Εκκλήσεις για βοήθεια και έλλειψη εξοπλισμού

Οι προσπάθειες για την κλήση βοήθειας ήταν έντονες. Ενώ κάποιοι κάλεσαν απευθείας το Κέντρο Υγείας, η αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι κάλεσε τόσο το 166 όσο και το 112, φτάνοντας σε σημείο να φωνάζει «στείλτε ελικόπτερο τώρα» από την απελπισία της. Η Αίγινα δεν διαθέτει βάση του ΕΚΑΒ, γεγονός που επιβάρυνε την κατάσταση.

Η έλλειψη απαραίτητου εξοπλισμού ήταν επίσης εμφανής. Ο απινιδωτής έφτασε στην παραλία περίπου 40 λεπτά μετά το περιστατικό, προερχόμενος από ένα παρακείμενο σκάφος. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των παρευρισκόμενων και τη χρήση του απινιδωτή, η γυναίκα δεν επανήλθε ποτέ.

Το μοιραίο πρόβλημα με το ασθενοφόρο

Το μοναδικό διαθέσιμο ασθενοφόρο που κλήθηκε να συνδράμει ανήκει στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Παρόλο που το Κέντρο Υγείας ενημερώθηκε άμεσα από τους πολίτες που βρίσκονταν στον τόπο της τραγωδίας, η κινητοποίησή του ήταν αδύνατη. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, από το ιατρείο στην Αίγινα αναφέρθηκε σε άλλους παρευρισκόμενους ότι δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου.

Ο ένας οδηγός φέρεται να βρισκόταν σε άδεια, ενώ ο άλλος δεν ήταν διαθέσιμος. Αυτή η απουσία οδηγού αποδείχθηκε μοιραία για την 65χρονη γυναίκα, καθώς το ασθενοφόρο δεν έφτασε ποτέ εγκαίρως στην παραλία για να προσφέρει την απαραίτητη ιατρική βοήθεια και διακομιδή.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr