Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Στο επίκεντρο της σημερινής διαδικασίας βρίσκεται η πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.

Το αίτημα για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου

Το αίτημα που συζητείται σήμερα στο δικαστήριο ζητά τον λεπτομερή έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη, το οποίο έχει κατασχεθεί. Συγκεκριμένα, ζητείται η εξέταση των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων που έχουν ανταλλαχθεί τόσο στο κινητό όσο και σε εφαρμογές επικοινωνίας, όπως το Viber. Επιπλέον, περιλαμβάνει τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM της συσκευής, με στόχο τη διερεύνηση όλων των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων.

Οι καταθέσεις που οδήγησαν στο αίτημα

Το αίτημα για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου προέκυψε μετά την κατάθεση της κόρης του θανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γεώργιου Κουτσούμπα, η οποία έλαβε χώρα την περασμένη Δευτέρα. Η μάρτυρας αναφέρθηκε στα αιτήματα που είχαν υποβάλει προς τον εφέτη ανακριτή, Σωτήρη Μπακαϊμη, για την κατάσχεση του καταγραφικού του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας, καθώς και για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη.

Στην κατάθεσή της, η κόρη του Γεώργιου Κουτσούμπα επεσήμανε την έκθεση του τεχνικού τους συμβούλου, η οποία συσχετίστηκε τρεις ημέρες πριν την έναρξη της δίκης, στις 23 Μαρτίου. Η έκθεση αυτή αναφέρει παρέμβαση στα ηχητικά δεδομένα από το καταγραφικό. Παράλληλα, τόνισε την ύπαρξη ενός «εντεκάλεπτου κενού» στις συνομιλίες μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών μετά την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας, ένα στοιχείο που, κατά την ίδια, προκαλεί έκπληξη, καθώς οι επικοινωνίες καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν τακτικές.

Έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας και μαρτυρίες συγγενών

Οι καταθέσεις των δύο θυγατέρων και της συζύγου του Γεώργιου Κουτσούμπα σηματοδότησαν την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας της δίκης. Την περασμένη Τρίτη, κατέθεσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου και πρώην σύζυγος της Μαρίας Καρυστιανού, ο οποίος έχει και την ιδιότητα του συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας.

Στην κατάθεσή του ως μάρτυρας υποστήριξης της κατηγορίας, ο Αντώνης Ψαρόπουλος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε ενέργειες που κατά τον ίδιο δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το στάδιο της ανάκρισης. Ειδικότερα, εστίασε στην ελλιπή διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «η διερεύνηση στο τι τελικά ανεφλέγη ήταν ελλιπέστατη».

Καταθέσεις για το «παράνομο φορτίο» και την ψυχολογική επιβάρυνση

Την περασμένη Τετάρτη, κατέθεσαν οι συγγενείς των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Δημήτριου Μασσαλή και Σπύρου Βούλγαρη. Οι γονείς των δύο μηχανοδηγών αναφέρθηκαν στην ψυχολογική επιβάρυνση που προκάλεσε στις οικογένειές τους η δημοσίευση θεωριών και τεχνικών εκθέσεων σχετικά με τη μεταφορά κάποιου «παράνομου φορτίου» στην εμπορική αμαξοστοιχία.

Παράλληλα, οι συγγενείς των μηχανοδηγών αναφέρθηκαν σε στοιχεία της δικογραφίας, όπως η δικαστική πραγματογνωμοσύνη καθηγητή στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, βίντεο από την εμπορική αμαξοστοιχία, καθώς και καταθέσεις και ηχητικά ντοκουμέντα. Όλα αυτά τα στοιχεία, όπως κατέθεσαν, αποκλείουν το σενάριο μεταφοράς «παράνομου φορτίου», ειδικά στην καμπίνα των μηχανοδηγών.

Η πορεία της δικαστικής διαδικασίας

Η δικαστική διαδικασία για την τραγωδία των Τεμπών εισήλθε στην ουσία της μετά την ολοκλήρωση των πρώτων τριών συνεδριάσεων, οι οποίες έλαβαν χώρα στις 7, 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2026, μετά την καλοκαιρινή διακοπή. Συνολικά, μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει δέκα μάρτυρες. Αφού η εισαγγελέας προτείνει επί του αιτήματος για τον έλεγχο της συσκευής του σταθμάρχη, θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.02.2023 έχει δηλώσει δυναμικά την παρουσία του, παρακολουθώντας στενά κάθε στάδιο της διαδικασίας, τόσο εντός όσο και εκτός της δικαστικής αίθουσας. Κατά τις πρώτες αυτές συνεδριάσεις, μέλη των οικογενειών των θυμάτων εισέφεραν κρίσιμα στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος, την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, την έλλειψη συστημάτων ασφαλείας, τις αλλοιώσεις στον χώρο του εγκλήματος, καθώς και για τα σοβαρά ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά σχετικά με την προκληθείσα πυρκαγιά και τα ηχητικά ντοκουμέντα.

Παράλληλα, από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας κατατέθηκαν καίρια αιτήματα για τον πλήρη εργαστηριακό έλεγχο των επικοινωνιών και των ψηφιακών δεδομένων του σταθμάρχη, καθώς και για τη διερεύνηση τυχόν αλλοιώσεων στα καταγραφικά.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr, Reader