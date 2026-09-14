Χωρίς αποτέλεσμα οι ολονύχτιες έρευνες για αγνοούμενους μετά την ανατροπή λέμβου νότια της Γαύδου

Χωρίς κάποιο αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν οι ολονύχτιες θαλάσσιες έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων μεταναστών, μετά την ανατροπή λέμβου που σημειώθηκε 38 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων, στη λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα, με τις Αρχές να αναζητούν πλέον 25 άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται. Μέχρι στιγμής, ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται στην Κρήτη.

Οι έρευνες σε πλήρη εξέλιξη

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων επικεντρώνονται στον εντοπισμό των 25 αγνοουμένων, καθώς οι ολονύχτιες έρευνες δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα.

Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου επιχειρούν τέσσερα παραπλέοντα πλοία, καθώς και σκάφη και εναέρια μέσα της Frontex. Στις επιχειρήσεις συμμετέχει επίσης ένα ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος, ενισχύοντας τις προσπάθειες για την ανεύρεση των αγνοουμένων.

Ο απολογισμός των επιβαινόντων

Από την ανατροπή της λέμβου, ένας άνθρωπος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων ή επιζώντων στην περιοχή του συμβάντος.

Συνολικά 51 άτομα έχουν διασωθεί και περισυλλεγεί από τα πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση. Όλοι οι διασωθέντες αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία τους, παρά την ταλαιπωρία που υπέστησαν από το ναυάγιο.

Δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή του συμβάντος χαρακτηρίζονται από βορειοδυτικούς ανέμους εντάσεως 5 μποφόρ. Αυτό το γεγονός δυσχεραίνει σημαντικά τις έρευνες των σωστικών συνεργείων, καθιστώντας πιο δύσκολο τον εντοπισμό των αγνοουμένων σε μια μεγάλη θαλάσσια έκταση.

Παρά τις δυσκολίες που προκαλούν οι άνεμοι, οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή συνεχίζουν αδιάκοπα το έργο τους, με την ελπίδα να βρεθούν επιζώντες ή στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ανεύρεση των υπολοίπων επιβαινόντων.

Μεταφορά των διασωθέντων στην Κρήτη

Οι 51 διασωθέντες έχουν ήδη περισυλλεγεί και βρίσκονται ασφαλείς στα πλοία που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των Αρχών, πρόκειται να μεταφερθούν στην Κρήτη.

Ο προορισμός τους είναι η Παλαιόχωρα και η Αγία Γαλήνη, αντιστοίχως, όπου θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ταυτοποίηση και την παροχή περαιτέρω βοήθειας στους μετανάστες.

Συνέχιση των επιχειρήσεων σήμερα, Δευτέρα

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα, Δευτέρα (14/9). Οι Αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες ή οποιαδήποτε στοιχεία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανεύρεση των ατόμων που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η επιχείρηση καλύπτει μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, με τις δυνάμεις του Λιμενικού και της Frontex να παραμένουν σε ετοιμότητα, παρά τις αντίξοες συνθήκες, για να ολοκληρώσουν το δύσκολο έργο τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki