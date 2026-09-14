Η «κόντρα» Ρέμου – Λατινοπούλου για τους Gipsy Kings

Μια αναφορά στην πρόεδρο της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Ο γνωστός τραγουδιστής, τον οποίο συνόδευσαν επί σκηνής οι περίφημοι Gipsy Kings, σχολίασε την απουσία της ευρωβουλευτού, προκαλώντας την άμεση και δημόσια απάντησή της μέσω βίντεο, δημιουργώντας μια «κόντρα» για την ονομασία του συγκροτήματος.

Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη

Η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη αποτέλεσε το πλαίσιο για μια αναφορά στην Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ο δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής εμφανίστηκε επί σκηνής μαζί με τους διεθνούς φήμης Gipsy Kings, προσφέροντας ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα στο κοινό που είχε συγκεντρωθεί.

Σε κάποια στιγμή της βραδιάς, ο Αντώνης Ρέμος θέλησε να σχολιάσει την απουσία ενός συγκεκριμένου πολιτικού προσώπου. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ένα πολιτικό πρόσωπο θα ήθελα να είναι εδώ ανάμεσά μας, μόνο ένα. Μόνο η Λατινοπούλου θα ήθελα να είναι μαζί μας». Η δήλωση αυτή έγινε μπροστά στο κοινό της συναυλίας, ενώ οι Gipsy Kings βρίσκονταν επίσης στη σκηνή.

Το σχόλιο για την Αφροδίτη Λατινοπούλου

Ο Αντώνης Ρέμος συνέχισε την αναφορά του στην πρόεδρο της Φωνής Λογικής, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι η παρουσία της θα ήταν ταιριαστή στο συγκεκριμένο μουσικό γεγονός. Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής ανέφερε: «Με τους Gipsy Kings μόνο αυτή θα ταίριαζε πιστεύω».

Ολοκληρώνοντας το σχόλιό του, ο Αντώνης Ρέμος απηύθυνε ένα μήνυμα στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, ανεξαρτήτως του πού βρισκόταν εκείνη τη στιγμή. Η φράση που χρησιμοποίησε ήταν: «Αφροδίτη όπου κι αν είσαι θα έπρεπε να ήσουν εδώ». Αυτή η δήλωση έδωσε τον τόνο για την ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε.

Η απαντητική δήλωση της ευρωβουλευτού

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής, δεν άφησε τη «σπόντα» του Αντώνη Ρέμου αναπάντητη. Αντιθέτως, επέλεξε να δημοσιεύσει ένα δικό της βίντεο, μέσω του οποίου απάντησε στις δηλώσεις του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της συναυλίας στη Θεσσαλονίκη.

Στο απαντητικό της βίντεο, η κυρία Λατινοπούλου απευθύνθηκε απευθείας στον Αντώνη Ρέμο, εκφράζοντας αρχικά την επιθυμία της να βρίσκεται εκεί. Ωστόσο, διευκρίνισε τον λόγο της απουσίας της, δηλώνοντας: «Αντώνη, θα ’θελα να ’μουν εκεί, αλλά δεν ήρθα ως ένδειξη διαμαρτυρίας γιατί το συγκρότημα ονομάζεται Gipsy Kings». Η δήλωση αυτή έθεσε το ζήτημα της ονομασίας του συγκροτήματος στο επίκεντρο της συζήτησης.

Η πρόταση για μετονομασία του συγκροτήματος

Η ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν περιορίστηκε στην έκφραση της διαμαρτυρίας της για την ονομασία «Gipsy Kings», αλλά προχώρησε και σε μια συγκεκριμένη πρόταση. Η πρόταση αυτή αφορούσε την ενδεχόμενη αλλαγή του ονόματος του μουσικού σχήματος, θέτοντας μια σαφή προϋπόθεση για την παρουσία της σε μια τέτοια εκδήλωση.

Στο βίντεό της, η κυρία Λατινοπούλου δήλωσε ρητά: «Εάν λεγόταν Roma Kings ή αν μετονομαστεί σε Roma Kings, με πολλή χαρά να έρθω». Με αυτόν τον τρόπο, υπογράμμισε ότι η διαφωνία της δεν αφορά τη μουσική ή τους καλλιτέχνες, αλλά την ονομασία του συγκροτήματος και την ορολογία που χρησιμοποιείται.

Η επισήμανση για τον ρατσισμό

Ολοκληρώνοντας την απάντησή της στον Αντώνη Ρέμο, η Αφροδίτη Λατινοπούλου πρόσθεσε ένα σχόλιο που είχε ως στόχο να αποσαφηνίσει τα κίνητρα πίσω από τη στάση της. Η δήλωσή της αποσκοπούσε στο να προλάβει τυχόν παρερμηνείες ή κατηγορίες σχετικά με τις απόψεις της για το ζήτημα.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής έκλεισε το απαντητικό της βίντεο με τη φράση: «Μη μας πουν και ρατσιστές». Αυτή η επισήμανση υποδηλώνει την πρόθεσή της να διαχωρίσει τη θέση της από οποιαδήποτε κατηγορία ρατσισμού, εξηγώντας ότι η διαμαρτυρία της για το όνομα «Gipsy Kings» έχει διαφορετική βάση.

Με πληροφορίες από: Topontiki