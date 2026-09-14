Οι γιατροί απολογούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – Στο επίκεντρο η φωτογραφία από την κλινική

Στις δικαστικές αίθουσες της Ευελπίδων αναμένεται να βρεθεί και σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2026, το ζευγάρι των γιατρών που συνελήφθη στο πλαίσιο της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Την ίδια ώρα, ολόκληρη η Ελλάδα προετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο τραγουδιστή το μεσημέρι της Δευτέρας στη Νίκαια, ενώ οι αρχές εντείνουν τις έρευνές τους, εστιάζοντας σε μια φωτογραφία του καλλιτέχνη μέσα στο ιατρείο.

Η απολογία των γιατρών και η έρευνα

Το ζευγάρι των γιατρών που συνελήφθη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θα βρεθεί σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2026, στην Ευελπίδων για να απολογηθεί. Οι αρχές συνεχίζουν τις εντατικές τους έρευνες, προσπαθώντας να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μια συγκεκριμένη φωτογραφία του καλλιτέχνη, η οποία τραβήχτηκε μέσα στο ιατρείο. Αυτή η εικόνα θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για την αποσαφήνιση των γεγονότων που προηγήθηκαν του θανάτου του.

Το επίμαχο στιγμιότυπο από την κλινική

Ο λόγος γίνεται για τη φωτογραφία που δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρικό κρεβάτι, λίγο πριν ξεψυχήσει. Το στιγμιότυπο αυτό τραβήχτηκε από τη γιατρό του, Ιωάννα Γάκα, αφού ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Η φωτογραφία λήφθηκε στις 14:45 και απεικονίζει τον Γιώργο Μαζωνάκη με κλειστά τα μάτια. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η ανάλυση αυτής της εικόνας μπορεί να δώσει απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, καθώς και να διαπιστωθεί αν βρισκόταν ακόμη στη ζωή τη στιγμή που η γιατρός τράβηξε τη φωτογραφία.

Η διαγραφή και η ανάκτηση της φωτογραφίας

Μεγάλη σημασία για τις αρχές έχει το πότε ακριβώς τραβήχτηκε η φωτογραφία, αλλά και το πότε διαγράφηκε. Υπενθυμίζεται πως η φωτογραφία ανακτήθηκε από τους αστυνομικούς, καθώς η γιατρός την είχε διαγράψει εσπευσμένα, όταν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενούς.

Οι έμπειροι αξιωματικοί εκτιμούν ότι η ανάλυση της συγκεκριμένης εικόνας, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ψηφιακά ευρήματα που βρέθηκαν εντός του ιατρείου στο Κολωνάκι, ενδέχεται να συμβάλουν στην αποσαφήνιση κρίσιμων σημείων της υπόθεσης και των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής.

Άλλα ψηφιακά ευρήματα και έρευνες

Πέρα από τη φωτογραφία, οι αρχές ρίχνουν την προσοχή τους και στην ανάκτηση του ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη από τον υπολογιστή του ιατρείου. Αυτό το ραντεβού είχε διαγραφεί από τους γιατρούς, αλλά οι αστυνομικοί προσπαθούν να το ανακτήσουν ως μέρος της έρευνας.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναλύουν τη φωτογραφία μήπως μπορέσουν από κάποια γωνία της να διαπιστώσουν τυχόν ενδείξεις ζωτικών λειτουργιών στα μηχανήματα που ήταν συνδεδεμένα με τον τραγουδιστή. Ακόμη, αναμένονται αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να φανεί αν η γιατρός έστειλε κάπου αυτή τη φωτογραφία, για παράδειγμα στον σύζυγό της που βρισκόταν στο εστιατόριο, ή αν την πέρασε στον υπολογιστή.

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ενώ οι δικαστικές και αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται, η Ελλάδα αναμένεται να αποχαιρετίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η κηδεία του αναμένεται να ξεκινήσει στις 13:00, στη Νίκαια.

Πλήθος κόσμου αναμένεται να δώσει το παρών στην κηδεία, όπως συνέβη και κατά την ολονυχτία που πραγματοποιήθηκε από το απόγευμα της Κυριακής, δείχνοντας την αγάπη και τον σεβασμό του προς τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από: Newsit