Η ΑΑΔΕ προχωρά σε σαρωτικές διασταυρώσεις για τα εισοδήματα από Airbnb

Νέος κύκλος ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπως αυτές που πραγματοποιούνται μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb, βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η Εφορία ετοιμάζεται να συγκρίνει τα στοιχεία που διαθέτουν οι πλατφόρμες με όσα έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Ο στόχος είναι να διαπιστωθεί πόσα από τα χρήματα που διακινήθηκαν στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης εμφανίστηκαν κανονικά στις φορολογικές δηλώσεις, καθώς η αγορά αυτή έχει αποκτήσει πλέον ένα σημαντικό μέγεθος που δύσκολα περνά απαρατήρητο από τον φοροελεγκτικό μηχανισμό.

Ο νέος κύκλος διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ έχει προγραμματίσει για το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους έναν νέο κύκλο ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, θα τεθούν απέναντι τα δεδομένα που προέρχονται από τις διεθνείς πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως η Airbnb, η Booking και η VRBO, με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ακινήτων.

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στον εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων και στην πλήρη διαφάνεια των εισοδημάτων που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οι ελεγκτές θα αναζητήσουν συστηματικά τις διαφορές ανάμεσα στα πραγματικά έσοδα που καταγράφονται από τις κρατήσεις και στα ποσά που τελικά δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις των υπόχρεων.

Η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης και τα δηλωμένα ποσά

Η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει σημειώσει σημαντική ανάπτυξη, με το συνολικό ποσό που διακινήθηκε μέσα σε έναν χρόνο να αγγίζει σχεδόν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό το μέγεθος καθιστά την αγορά ιδιαίτερα σημαντική για τον φοροελεγκτικό μηχανισμό, ο οποίος επιδιώκει την ορθή φορολόγηση των σχετικών εισοδημάτων.

Συγκεκριμένα, μέσα στο 2025, υποβλήθηκαν συνολικά 2.466.075 δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής. Τα δηλωμένα μισθώματα για την ίδια περίοδο έφτασαν τα 973,712 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό παρουσιάζει αύξηση περίπου 10% σε σχέση με το 2024, όταν τα δηλωμένα μισθώματα ανέρχονταν σε 888,851 εκατομμύρια ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά δηλώθηκαν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων. Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την ενδελεχή σύγκριση αυτών των δηλωθέντων ποσών με τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους οι ίδιες οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η πληρότητα των δηλώσεων.

Οι στόχοι των ελέγχων και οι αποκλίσεις

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα εστιάσουν στην αναζήτηση αποκλίσεων ανάμεσα στα πραγματικά έσοδα που προκύπτουν από τις κρατήσεις και στα ποσά που τελικά δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις. Αυτή η σύγκριση αποτελεί βασικό εργαλείο για τον εντοπισμό τυχόν αδήλωτων εισοδημάτων.

Παράλληλα με τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων, θα εξεταστεί λεπτομερώς εάν κάθε ακίνητο που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση έχει δηλωθεί κανονικά στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Θα ελεγχθεί επίσης εάν το ακίνητο διαθέτει έγκυρο Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) και εάν έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι απαιτούμενες δηλώσεις διαμονής.

Το σύστημα διασύνδεσης και τα αυστηρά πρόστιμα

Το σύστημα που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ επιτρέπει την αποτελεσματική διασύνδεση και τον συσχετισμό τριών διαφορετικών πηγών δεδομένων. Αυτές οι πηγές είναι τα στοιχεία που παρέχουν οι πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO, οι δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής που υποβάλλονται από τους ιδιοκτήτες, καθώς και η φορολογική δήλωση του ίδιου του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή του ακινήτου.

Τα πρόστιμα που προβλέπονται για τις παραβάσεις μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα βαριά. Εάν ένα ακίνητο διατίθεται μέσω πλατφόρμας χωρίς να έχει εγγραφεί στο προβλεπόμενο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων που προκύπτουν από τη μίσθωση, με κατώτατο όριο τα 5.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρώτη υποτροπή της ίδιας παράβασης εντός ενός έτους, το προβλεπόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται. Αν υπάρξει επόμενη ίδια παράβαση, το πρόστιμο τετραπλασιάζεται, υπογραμμίζοντας την αυστηρότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας στον τομέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki