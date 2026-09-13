Επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο: Εμπλοκή του Αλκέτ Ριζάι και δύο τραυματίες

Ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από beach bar στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στην Ανάβυσσο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο εργαζομένων του καταστήματος. Στο αιματηρό περιστατικό φέρεται να εμπλέκεται ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος είχε λάβει άδεια από τις Φυλακές Δομοκού και όφειλε να επιστρέψει το πρωί. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τις συνθήκες της συμπλοκής, συλλέγοντας στοιχεία και καταθέσεις.

Το χρονικό της έντασης έξω από το beach bar

Οι αστυνομικές αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης, εξετάζοντας την παρουσία του Αλκέτ Ριζάι στο σημείο του επεισοδίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, ο Ριζάι βρισκόταν στο beach bar της Αναβύσσου μαζί με δύο φίλους του. Όταν η μουσική στο κατάστημα σταμάτησε λόγω της προχωρημένης ώρας, η παρέα του Ριζάι μετακινήθηκε στον χώρο στάθμευσης.

Εκεί, φέρεται να έβαλαν δυνατά μουσική από το αυτοκίνητο τους, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του ιδιοκτήτη του beach bar. Ο ιδιοκτήτης τους έκανε παρατήρηση για τη δυνατή μουσική, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένταση και έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών. Η φασαρία που δημιουργήθηκε οδήγησε και άλλους θαμώνες, καθώς και εργαζόμενους, να βγουν από το κατάστημα.

Πυροβολισμοί και οι δύο τραυματίες

Κατά τη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να έβγαλε όπλο. Μαρτυρίες από το σημείο αναφέρουν ότι ο Ριζάι πυροβόλησε στον αέρα, αν και το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται από τις αρχές και δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως.

Στη συνέχεια, στο περιστατικό φέρεται να ενεπλάκη και ένας Αφγανός εργαζόμενος του καταστήματος, ή άνδρας που βρισκόταν στην απέναντι πλευρά, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έβγαλε επίσης όπλο. Ο εν λόγω άνδρας πυροβόλησε προς την κατεύθυνση του Αλκέτ Ριζάι. Από τους πυροβολισμούς που έπεσαν, τραυματίστηκαν δύο υπάλληλοι του καταστήματος.

Τα θύματα και η κατάσταση της υγείας τους

Οι δύο εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν κατά τη συμπλοκή είναι ένας 20χρονος Έλληνας και ένας 41χρονος Πακιστανός. Ο 20χρονος Έλληνας υπέστη τραύμα στον αστράγαλο, το οποίο προκλήθηκε από θραύσματα γυαλιών. Ο 41χρονος Πακιστανός έφερε διαμπερές τραύμα από σφαίρα στη γάμπα.

Λίγο αργότερα από το περιστατικό, το Κέντρο Υγείας Καλυβίων ενημέρωσε τις αρχές ότι οι δύο τραυματίες είχαν μεταβεί εκεί για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Οι αστυνομικοί έλαβαν καταθέσεις από τους τραυματίες, καθώς και από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, οι οποίες, ωστόσο, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς τις συνθήκες του επεισοδίου.

Η άδεια του Αλκέτ Ριζάι και οι έρευνες των αρχών

Ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη συμπλοκή, βρισκόταν εκτός φυλακής, καθώς είχε λάβει άδεια από τις Φυλακές Δομοκού. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο Ριζάι όφειλε να επιστρέψει στις φυλακές το πρωί της Κυριακής, την ίδια ημέρα που εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Η Άμεση Δράση ενημερώθηκε για τους πυροβολισμούς περίπου στις 5:15 τα ξημερώματα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο beach bar, οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη αποχωρήσει από το σημείο. Στον χώρο του επεισοδίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο κάλυκες από πυροβόλο όπλο, καθώς και κηλίδες αίματος, τα οποία αποτελούν σημαντικά ευρήματα για την έρευνα.

Από την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, προέκυψε η παρουσία του Αλκέτ Ριζάι στο σημείο της συμπλοκής. Μετά το επεισόδιο, ο Ριζάι και οι δύο φίλοι του φέρονται να αποχώρησαν από την περιοχή με αυτοκίνητο. Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν λεπτομερώς το υλικό από τις κάμερες, τις καταθέσεις και τα ευρήματα, προκειμένου να διαπιστώσουν με ακρίβεια ποιος πυροβόλησε, πόσοι πυροβολισμοί έπεσαν και ποιος ήταν ο ρόλος των εμπλεκομένων στην αιματηρή συμπλοκή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis