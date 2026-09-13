Πυροβολισμοί στην Ανάβυσσο: Εμπλοκή του Αλκέτ Ριζάι στην υπόθεση

Νέες πληροφορίες φέρουν τον διαβόητο Αλκέτ Ριζάι, πρώην συνεργό του Βασίλη Παλαιοκώστα, να έχει εμπλακεί σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε beach bar στην Ανάβυσσο. Το επεισόδιο έλαβε χώρα σε επιχείρηση επί της Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο εργαζομένων. Η παρουσία του Ριζάι στο σημείο διαπιστώθηκε μετά από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού.

Το χρονικό του επεισοδίου

Η Άμεση Δράση δέχτηκε κλήση για πυροβολισμούς στην περιοχή ένα τέταρτο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Κατά την άφιξη των αστυνομικών, δεν βρέθηκε κανένα άτομο στο σημείο. Ωστόσο, εντοπίστηκαν δύο κάλυκες και κηλίδες αίματος, στοιχεία που υποδήλωναν την σοβαρότητα του περιστατικού.

Λίγο αργότερα, το Κέντρο Υγείας Καλυβίων ενημέρωσε τις αρχές ότι είχαν προσέλθει εκεί δύο τραυματίες για πρώτες βοήθειες. Πρόκειται για έναν 20χρονο Έλληνα, ο οποίος έφερε τραύμα από θραύσματα γυαλιών στον αστράγαλο, και έναν 41χρονο Πακιστανό, ο οποίος είχε διαμπερές τραύμα από σφαίρα στην γάμπα.

Οι καταθέσεις και η εμπλοκή του Αλκέτ Ριζάι

Από τους δύο τραυματίες ελήφθησαν καταθέσεις, από τις οποίες προέκυψε ότι ήταν υπάλληλοι της επιχείρησης. Ωστόσο, τόσο οι ίδιοι όσο και ο ιδιοκτήτης του beach bar έδιναν διαφορετικές εκδοχές για το πώς συνέβη το περιστατικό.

Η αποκάλυψη της εμπλοκής του Αλκέτ Ριζάι ήρθε αργά το απόγευμα, όταν οι αστυνομικοί μπόρεσαν να αναλύσουν το βιντεοληπτικό υλικό από την επιχείρηση. Από το υλικό διαπιστώθηκε ότι ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο ήταν ο Ριζάι, ο οποίος είχε λάβει άδεια από τις Φυλακές Δομοκού.

Η συμπλοκή και οι πυροβολισμοί

Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις, κάποια στιγμή, αφού ο περισσότερος κόσμος είχε αποχωρήσει από το μαγαζί, ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε την ένταση της μουσικής. Τότε, ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος βρισκόταν εκεί με δύο φίλους του, βγήκε στο πάρκινγκ και έβαλε δυνατά μουσική στο αυτοκίνητό τους.

Ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω και τους έκανε παρατήρηση, εκφράζοντας τον φόβο του μήπως ο θόρυβος προκαλέσει την κλήση της Αστυνομίας. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα και οι εμπλεκόμενοι ήρθαν στα χέρια, ενώ και άλλα άτομα από την επιχείρηση βγήκαν έξω.

Η ανταλλαγή πυροβολισμών και οι τραυματισμοί

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, φαίνεται ο Αλκέτ Ριζάι να έβγαλε όπλο και να το όπλισε. Σε εκείνο το σημείο, ένας Αφγανός, ο οποίος πιθανόν εργαζόταν ως «προστασία» για το μαγαζί, βγήκε επίσης από την επιχείρηση, τράβηξε όπλο και πυροβόλησε προς το μέρος του Ριζάι.

Οι σφαίρες, ωστόσο, εξοστρακίστηκαν και προκάλεσαν τον τραυματισμό των δύο εργαζομένων της επιχείρησης. Ο 20χρονος Έλληνας και ο 41χρονος Πακιστανός δέχθηκαν τα τραύματα από τα εξοστρακισμένα βλήματα και τα θραύσματα γυαλιών.

Η διαφυγή και οι αναζητήσεις

Μετά το επεισόδιο, ο Αλκέτ Ριζάι και οι δύο φίλοι του επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητό τους και διέφυγαν από το σημείο. Παράλληλα, διέφυγε και ο Αφγανός που πυροβόλησε, ο οποίος επίσης αναζητείται από τις αρχές.

Για το περιστατικό, μέχρι στιγμής, έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης με την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η Αστυνομία έχει κινητοποιηθεί εντατικά, καθώς ο Αλκέτ Ριζάι οφείλει να επιστρέψει στις Φυλακές Δομοκού το πρωί. Σε περίπτωση μη επιστροφής, θα κηρυχθεί δραπέτης.

Με πληροφορίες από: Topontiki