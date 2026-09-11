Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε εξιτήριο, δηλώσεις από τη μητέρα του

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο διεθνής ποδοσφαιριστής, έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ολοκληρώνοντας όλες τις απαραίτητες εξετάσεις μετά την αναγκαστική αλλαγή του σε πρόσφατο παιχνίδι της Ντόρτμουντ. Το περιστατικό, κατά το οποίο ο νεαρός μεσοεπιθετικός αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, είχε προκαλέσει ανησυχία. Οι πρώτες εκτιμήσεις έδειξαν ότι η δυσφορία του οφειλόταν σε αφυδάτωση, ενώ η μητέρα του εξέφρασε τη μεγάλη ανακούφιση της οικογένειας για την εξέλιξη της υγείας του.

Το περιστατικό στον αγωνιστικό χώρο

Η ανησυχία ήταν έκδηλη όταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με τη Βίγιαρεαλ, έπεσε στο έδαφος. Το περιστατικό ανάγκασε τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, προκαλώντας την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Εκεί, υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις, με σκοπό να διαπιστωθεί η αιτία της ζαλάδας που ένιωσε και να αποκλειστεί κάθε πιθανό σενάριο σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Η άμεση αντίδραση και η μεταφορά του στο νοσοκομείο κρίθηκαν απαραίτητες για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος.

Οι πρώτες εκτιμήσεις και η παραμονή στο νοσοκομείο

Οι αρχικές εκτιμήσεις των ιατρών έδειξαν ότι η δυσφορία που ένιωσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πιθανότατα οφειλόταν σε αφυδάτωση. Αυτή η αρχική διάγνωση, αν και ανακουφιστική σε σχέση με πιο σοβαρά ενδεχόμενα, οδήγησε στην απόφαση να παραμείνει ο ποδοσφαιριστής στο νοσοκομείο για περαιτέρω αναλυτικές εξετάσεις.

Ο στόχος των ιατρών ήταν να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να αποκλειστεί οριστικά κάθε άλλο πιθανό σενάριο που θα μπορούσε να έχει προκαλέσει τα συμπτώματα. Η προληπτική αυτή προσέγγιση κρίθηκε αναγκαία για την πλήρη διασφάλιση της υγείας του νεαρού αθλητή.

Το εξιτήριο και η δήλωση της μητέρας του

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την επιβεβαίωση της καλής του κατάστασης, ο διεθνής ποδοσφαιριστής έλαβε το εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η είδηση αυτή έφερε μεγάλη ανακούφιση στην οικογένειά του και στον σύλλογο.

Η μητέρα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, Ειρήνη, παραχώρησε δηλώσεις σε βελγικά ΜΜΕ, όπου ανέφερε: «Τα προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος φαίνεται πως προκλήθηκαν από αφυδάτωση. Ο Κωνσταντίνος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, κάτι που αποτελεί τεράστια ανακούφιση». Η δήλωσή της υπογράμμισε την αγωνία που βίωσε η οικογένεια και την ανακούφιση που ακολούθησε.

Επιπλέον, η μητέρα του ποδοσφαιριστή τόνισε την προσοχή που δείχνει ο σύλλογος: «Στον σύλλογο είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και θέλουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, πραγματοποιώντας διάφορες εξετάσεις, ώστε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο». Αυτό δείχνει την πλήρη υποστήριξη και τη μέριμνα της Ντόρτμουντ για την υγεία του παίκτη της.

Η στήριξη από την ομάδα και την οικογένεια

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του Κωνσταντίνου Καρέτσα στο νοσοκομείο, η στήριξη ήταν καθολική. Σύσσωμη η ομάδα της Ντόρτμουντ βρέθηκε στο πλάι του, δείχνοντας το ενδιαφέρον και την αλληλεγγύη της προς τον νεαρό ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα, οι γονείς του Κωνσταντίνου στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του, προσφέροντας την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη και φροντίδα. Η παρουσία τους ήταν καθοριστική για τον αθλητή σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και φροντίδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta