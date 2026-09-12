Γιατροί προειδοποιούν για μια γραμμή στο νύχι που μπορεί να υποδηλώνει καρκίνο

Μια σκούρα ή ασυνήθιστη γραμμή που εμφανίζεται κάτω από το νύχι μπορεί να αποτελεί ένα εύρημα που χρήζει προσοχής, σύμφωνα με τις επισημάνσεις των γιατρών. Ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η αιτία είναι ακίνδυνη, σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις αυτό το σημάδι μπορεί να συνδέεται με μια μορφή καρκίνου, το μελάνωμα. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν την άμεση ιατρική αξιολόγηση κάθε τέτοιας αλλαγής, καθώς η έγκαιρη διερεύνηση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Η σημασία μιας ασυνήθιστης γραμμής στο νύχι

Οι γιατροί εφιστούν την προσοχή του κοινού σε μια συγκεκριμένη αλλαγή που ενδέχεται να παρατηρηθεί στα νύχια: την εμφάνιση μιας σκούρας ή ασυνήθιστης γραμμής κάτω από αυτά. Αυτή η αλλαγή, παρότι τις περισσότερες φορές μπορεί να έχει μια εντελώς αθώα αιτία, όπως για παράδειγμα ένας απλός τραυματισμός στο νύχι, δεν πρέπει να αγνοείται ή να υποτιμάται.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, μια τέτοια γραμμή μπορεί να αποτελέσει ένα πρώιμο ή ύποπτο σημάδι μελανώματος, μιας σοβαρής μορφής καρκίνου του δέρματος. Για τον λόγο αυτό, οι δερματολόγοι τονίζουν ότι κάθε νέα ή ασυνήθιστη αλλαγή, ιδιαίτερα όταν επιμένει για κάποιο χρονικό διάστημα, κρίνεται απαραίτητο να αξιολογείται άμεσα από εξειδικευμένο γιατρό.

Τι είναι το υπονύχιο μελάνωμα

Το μελάνωμα αποτελεί μια μορφή καρκίνου του δέρματος, η οποία συνήθως εμφανίζεται σε περιοχές του σώματος που εκτίθενται για μεγάλο διάστημα στην ηλιακή ακτινοβολία. Ωστόσο, υπάρχει και μια ιδιαίτερα σπάνια μορφή αυτής της νόσου, η οποία είναι γνωστή με τον όρο υπονύχιο μελάνωμα.

Το υπονύχιο μελάνωμα χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξή του κάτω ή γύρω από τα νύχια, είτε των χεριών είτε των ποδιών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τις πιο κοινές μορφές μελανώματος, το υπονύχιο μελάνωμα δεν συνδέεται με την έκθεση στον ήλιο, γεγονός που διαφοροποιεί τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου και την εμφάνισή του.

Χαρακτηριστικά και εντοπισμός

Οι δερματολόγοι υπογραμμίζουν την ανάγκη να προσέχουμε ορισμένες συγκεκριμένες αλλαγές που μπορεί να εμφανιστούν στα νύχια. Το υπονύχιο μελάνωμα, αν και σπάνιο, εμφανίζεται συχνότερα σε συγκεκριμένα δάχτυλα, όπως είναι το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Επίσης, μπορεί να εντοπιστεί στον αντίχειρα ή στον δείκτη του χεριού.

Η εμφάνιση μιας σκούρας ή ασυνήθιστης γραμμής σε αυτά τα σημεία, ή γενικότερα σε οποιοδήποτε νύχι, πρέπει να αποτελέσει άμεσο λόγο για περαιτέρω ιατρική διερεύνηση. Η έγκαιρη αναγνώριση και η σωστή αξιολόγηση τέτοιων αλλαγών είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση, στην περίπτωση που διαγνωστεί μελάνωμα.

Η σημασία της έγκαιρης αξιολόγησης

Οι ειδικοί στον τομέα της δερματολογίας επισημαίνουν ότι, παρά τις ανησυχίες που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια αλλαγή, η πλειονότητα των αλλαγών που παρατηρούνται στα νύχια δεν οφείεται σε κάποια μορφή καρκίνου. Μια σκούρα γραμμή, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να έχει ως αιτία έναν απλό τραυματισμό ή άλλες ακίνδυνες καταστάσεις.

Ωστόσο, η σύσταση των γιατρών είναι σαφής και κατηγορηματική: όταν εμφανίζεται μια νέα ή ασυνήθιστη αλλαγή στο νύχι, και ειδικότερα όταν αυτή επιμένει για κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς να υποχωρεί, είναι επιτακτική η άμεση αξιολόγησή της από εξειδικευμένο δερματολόγο. Η έγκαιρη διερεύνηση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για την υγεία του ατόμου, ειδικά αν πρόκειται για μελάνωμα, όπου η πρώιμη διάγνωση σώζει ζωές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta