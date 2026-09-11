Άγριο επεισόδιο με καταδίωξη και ξύλο στην Πέτρου Ράλλη: Ένας τραυματίας και πέντε προσαγωγές

Ένα σοβαρό επεισόδιο βίας, που περιλάμβανε κινηματογραφική καταδίωξη και άγριο ξύλο μεταξύ οδηγών, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου 2026 στην Πέτρου Ράλλη. Η ένταση ξεκίνησε από μια λογομαχία και κλιμακώθηκε σε επικίνδυνη πορεία οχημάτων, με αποκορύφωμα τη σύγκρουση μιας μοτοσικλέτας με ένα αυτοκίνητο. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας αναβάτης, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε πέντε προσαγωγές.

Η αρχή της έντασης και η διαδρομή της καταδίωξης

Το πρωτοφανές σκηνικό βίας ξεκίνησε στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Κηφισού. Εκεί, για άγνωστο λόγο, οι οδηγοί μιας μοτοσικλέτας και ενός αυτοκινήτου ενεπλάκησαν σε έντονη αντιπαράθεση. Η αρχική λογομαχία δεν άργησε να μετατραπεί σε μια ανελέητη καταδίωξη, με το ΙΧ να ακολουθεί τη μοτοσικλέτα.

Η επικίνδυνη αυτή πορεία των οχημάτων διέσχισε την περιοχή, φτάνοντας έως τον Κορυδαλλό. Συγκεκριμένα, η κόντρα συνεχίστηκε στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας, όπου οι δύο οδηγοί συνέχιζαν την έντονη αντιπαράθεση τους, μετατρέποντας κεντρικές αρτηρίες σε πεδίο μάχης.

Η κορύφωση του επεισοδίου και η σύγκρουση

Το επεισόδιο έφτασε στην κορύφωσή του στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Κέκροπος. Σε αυτό το σημείο, η μοτοσικλέτα έκλεισε τον δρόμο στο ΙΧ, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να χτυπήσει τη μοτοσικλέτα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, παρασύροντας το δίκυκλο και ρίχνοντάς το με δύναμη πάνω σε μία κολώνα.

Η ισχυρή αυτή σύγκρουση είχε ως άμεση συνέπεια τον τραυματισμό του αναβάτη της πρώτης μηχανής. Το τροχαίο αυτό περιστατικό σηματοδότησε μια νέα φάση στην εξέλιξη του άγριου καυγά, ο οποίος είχε ξεκινήσει λίγα λεπτά νωρίτερα.

Η επέμβαση του δεύτερου μοτοσικλετιστή

Λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση και ενώ η κατάσταση είχε ήδη εκτραχυνθεί, εμφανίστηκε στο σημείο μία άλλη μοτοσυκλέτα. Ο αναβάτης αυτής της δεύτερης μοτοσικλέτας παρενέβη ενεργά στο επεισόδιο. Χτύπησε τον οδηγό του ΙΧ στο κεφάλι, προσθέτοντας ένα ακόμα στοιχείο βίας στο ήδη σοβαρό περιστατικό.

Η παρουσία του δεύτερου μοτοσικλετιστή και η επίθεσή του στον οδηγό του αυτοκινήτου επιδείνωσαν περαιτέρω την κατάσταση, καθιστώντας το περιστατικό ακόμα πιο περίπλοκο και επικίνδυνο, πριν από την επέμβαση των αρχών.

Ο τραυματισμός και οι αστυνομικές προσαγωγές

Από το τροχαίο και την ισχυρή σύγκρουση, ο αναβάτης του πρώτου δικύκλου τραυματίστηκε και χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα. Για τη διακομιδή του, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Τζάνειο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και περαιτέρω εξετάσεις.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο του επεισοδίου, προκειμένου να διερευνήσουν πλήρως το σοβαρό περιστατικό και να αποκαταστήσουν την τάξη. Στο πλαίσιο των ερευνών τους, προχώρησαν συνολικά σε πέντε προσαγωγές ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο άγριο αυτό συμβάν. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του επεισοδίου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis