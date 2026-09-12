Κινηματογραφική απόδραση σκληρού κρατουμένου από το νοσοκομείο Σερρών

Μια κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου, που θυμίζει σκηνή από ταινία δράσης, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου 2026, προς τα μεσάνυχτα, στο γενικό νοσοκομείο Σερρών. Συνεργοί του 40χρονου κρατουμένου, μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και οπλισμένοι με πολυβόλα και Καλάσνικοφ, κατάφεραν να αφοπλίσουν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και να τον πάρουν μαζί τους, εξαφανιζόμενοι προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η απόδραση και οι μεταμφιεσμένοι συνεργοί

Η κινηματογραφική απόδραση έλαβε χώρα αργά το βράδυ της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου 2026, προς τα μεσάνυχτα, στο γενικό νοσοκομείο Σερρών. Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της μεταγωγής ενός 40χρονου κρατουμένου, ο οποίος είχε μεταφερθεί από τις φυλακές Νιγρίτας στο νοσοκομείο, επικαλούμενος αδιαθεσία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κλούβα του Σωφρονιστικού Καταστήματος ακινητοποιήθηκε από δύο αυτοκίνητα τύπου τζιπ. Αμέσως μετά, εμφανίστηκαν τέσσερις έως οκτώ ένοπλοι άνδρες, οι οποίοι φορούσαν στολές αστυνομικών, παραπέμποντας σε μέλη της ΟΠΚΕ, και ήταν οπλισμένοι με πολυβόλα και Καλάσνικοφ.

Οι δράστες, υπό την απειλή των όπλων τους, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να αφοπλίσουν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που συνόδευαν τον κρατούμενο. Τους αφαίρεσαν τον ατομικό τους οπλισμό, τους ασυρμάτους, καθώς και τα κινητά τους τηλέφωνα, με τις κινήσεις τους να εκτυλίσσονται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Ο στόχος των δραστών

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, στην κλούβα του Σωφρονιστικού Καταστήματος βρίσκονταν συνολικά τρεις κρατούμενοι. Ωστόσο, οι ένοπλοι είχαν έναν συγκεκριμένο στόχο, καθώς απευθύνθηκαν απευθείας στον 40χρονο κρατούμενο, λέγοντάς του χαρακτηριστικά «εσύ έρχεσαι μαζί μας».

Οι δράστες πήραν μαζί τους μόνο τον συγκεκριμένο κρατούμενο, χωρίς να πειράξουν τους συνοδούς φρουρούς ή τους άλλους δύο κρατούμενους που επέβαιναν στην κλούβα. Αμέσως μετά, επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο ΙΧ και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το προφίλ του δραπέτη

Ο άνδρας που απέδρασε είναι υπήκοος Αλβανίας και χαρακτηρίζεται ως σκληρός κακοποιός. Έχει καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα, συγκεκριμένα για ανθρωποκτονία και ληστεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 40χρονος κρατούμενος έχει βεβαρημένο παρελθόν. Στο παρελθόν είχε πυροβολήσει στη Θεσσαλονίκη, μέρα μεσημέρι, ενώ είχε βρεθεί ξανά στη φυλακή, είχε αποφυλακιστεί και στη συνέχεια επέστρεψε σε σωφρονιστικό κατάστημα για τα συγκεκριμένα αδικήματα.

Το ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας

Αμέσως μετά την απόδραση, η ελληνική αστυνομία εξαπέλυσε εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τόσο του δραπέτη όσο και των οκτώ ενόπλων συνεργών του. Μεγάλη αστυνομική δύναμη έφτασε στην περιοχή των Σερρών και ξεκίνησαν άμεσα εκτεταμένες αναζητήσεις.

Οι αρχές «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή και έχουν στήσει μπλόκα σε καίριες οδικές αρτηρίες, καθώς και στα σύνορα, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τους δράστες και να αποτρέψουν την έξοδό τους από τη χώρα.

Η έρευνα για την υπόθεση

Την έρευνα για την υπόθεση της κινηματογραφικής απόδρασης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών. Οι αρχές συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η απόδραση και να οδηγήσουν τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis