Νέα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας, ψηφιακά δεδομένα και αντικρουόμενες καταθέσεις έρχονται στο φως, ανασυνθέτοντας το κρίσιμο χρονικό στο ιατρείο του Κολωνακίου όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η έρευνα επικεντρώνεται στις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή και δημιουργεί νέα ερωτήματα για τα γεγονότα που προηγήθηκαν και ακολούθησαν την ανακοπή του. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ακριβής χρονική ακολουθία, η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και οι ενέργειες μετά την κατάρρευση.

Τα κρίσιμα 42 λεπτά λειτουργίας του μηχανήματος

Ένα από τα πλέον κρίσιμα ευρήματα της έρευνας αφορά τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης «INUS PHERESIS». Σύμφωνα με τα ανακτημένα δεδομένα από το λογισμικό του, το μηχάνημα φέρεται να τέθηκε σε λειτουργία στις 14:12 και να λειτούργησε επί 42 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία του έφτασε περίπου έως τις 14:54.

Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, επικαλούμενος τη δικογραφία, έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό ότι η ανακοπή σημειώθηκε πριν ξεκινήσει η ιατρική πράξη. Ο κ. Λυκούδης υποστήριξε ότι από τη χρονική ακολουθία της δικογραφίας προκύπτει πως ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του περίπου μιάμιση ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «τρομερό και ανατριχιαστικό» όταν γίνεται από γιατρούς.

Η απουσία του ιδιοκτήτη και οι αντιφάσεις

Το βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας εμφανίζει τον ιδιοκτήτη του ιατρείου, παθολόγο Ηλία Θεοδωρόπουλο, να βρίσκεται εκτός του χώρου από τις 13:59 έως τις 14:43, καθώς μπήκε σε εστιατόριο και αποχώρησε αργότερα. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε εμπλοκή στην έναρξη της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης, καθώς είχε φύγει για φαγητό.

Κατά τους ισχυρισμούς του, ενημερώθηκε από τη σύζυγό του για το περιστατικό, επέστρεψε στο ιατρείο και συμμετείχε στην προσπάθεια ανάνηψης, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ και χορηγώντας δύο ενέσεις αδρεναλίνης. Ωστόσο, η λειτουργία του μηχανήματος για 42 λεπτά, με έναρξη στις 14:12, δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την ακριβή χρονική στιγμή της ανακοπής και την παρουσία του γιατρού.

Αντικρουόμενες καταθέσεις για την ώρα άφιξης

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που επιχειρούν να αποσαφηνίσουν οι Αρχές είναι η ακριβής ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε φέρεται να έχει καταθέσει ότι ο τραγουδιστής έφτασε περίπου στις 13:55, μαρτυρία που ενισχύεται και από κατάθεση γραμματέως του ιατρείου. Ο δικηγόρος της οικογένειας, κ. Λυκούδης, δήλωσε πως «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο συγκεκριμένο ιατρείο πριν από τις 14:00».

Την ίδια στιγμή, στη δικογραφία υπάρχουν και άλλες χρονικές αναφορές. Μια νοσηλεύτρια φέρεται να τοποθετεί την παρουσία του τραγουδιστή στο ιατρείο περίπου στις 15:00, υποστηρίζοντας ότι παρέμεινε για περίπου μισή ώρα στο γραφείο της γιατρού και στη συνέχεια πέρασε στον χώρο όπου βρισκόταν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Αυτές οι διαφορετικές εκδοχές έρχονται σε αντίθεση με μια άλλη αναφορά που είχε κάνει λόγο για άφιξη στις 16:00.

Αίτημα για αναβάθμιση κατηγορίας και ισχυρισμοί για διαγραφές

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, κ. Λυκούδης, γνωστοποίησε ότι ζήτησε από τον αρμόδιο ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο κ. Λυκούδης αιτιολόγησε το αίτημα, αναφέροντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε κάποια ασθένεια συμβατή με την πράξη της πλασμαφαίρεσης.

Επιπλέον, ο κ. Λυκούδης υποστήριξε ότι από τη δικογραφία προκύπτει πως έγινε προσπάθεια να διαγραφούν όλα τα αρχεία των πελατών του συγκεκριμένου ιατρείου, καθώς και μια προσπάθεια καθαρισμού του χώρου. Αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με την επιβεβαιωμένη λειτουργία του μηχανήματος για 42 λεπτά, καταρρίπτουν, κατά τον δικηγόρο, τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης γιατρού ότι ο τραγουδιστής κατέρρευσε πριν προβεί στην ιατρική πράξη.

Η πορεία της δικαστικής έρευνας

Στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται στην υπόθεση ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή. Η απολογία τους έχει οριστεί για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 13:00.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν νέα οπτικά και ψηφιακά δεδομένα, τα οποία συνδυάζονται με τις καταθέσεις των δύο γιατρών και το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Όλα αυτά τα ευρήματα αναμένεται να φωτίσουν περαιτέρω τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου και τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos