Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία: Οδηγός για τη νέα σχολική χρονιά με σημαντικές αλλαγές

Σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, ανοίγουν τις πόρτες τους τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια σε όλη την επικράτεια, υποδεχόμενα μαθητές και μαθήτριες για τον καθιερωμένο αγιασμό. Μετά την τέλεση του αγιασμού, οι μαθητές θα ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα της νέας χρονιάς και θα παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία. Η πλήρης εκπαιδευτική διαδικασία, με τους μαθητές να μπαίνουν σε κανονικό ρυθμό μαθημάτων, αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Επίσκεψη της υπουργού Παιδείας στην Κρήτη

Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, θα μεταβεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί, θα πραγματοποιήσει επισκέψεις σε σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της υπουργού περιλαμβάνει επισκέψεις σε δύο Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, σε δύο σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», καθώς και σε ένα Επαγγελματικό Λύκειο και ένα Εσπερινό Γενικό Λύκειο.

Ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού

Το «πρώτο κουδούνι» της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία ενισχυμένα με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν ανάγκες τόσο στη Γενική Εκπαίδευση όσο και στην Ειδική Αγωγή.

Παράλληλα, έχουν προσληφθεί και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με τον αριθμό των προσλήψεων να φτάνει τους 29.948. Η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Νέο πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 σχολεία

Μία σημαντική αλλαγή για τη φετινή σχολική χρονιά είναι η έναρξη, για πρώτη φορά, του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου (IB) σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Το πρόγραμμα αυτό εισάγεται με στόχο την παροχή διεθνώς αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών προτύπων.

Τα σχολεία που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου είναι τα Πρότυπα ΓΕΛ Αναβρύτων, Αγ. Αναργύρων, Βαρβακείου, Ιωνιδείου, Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και το 1ο Πρότυπο Θεσσαλονίκης. Επίσης, περιλαμβάνονται το Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τα Μουσικά σχολεία Αθήνας, Παλλήνης, Βόλου και το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα.

Νέα προγράμματα σπουδών και μαθήματα

Για το σχολικό έτος 2026-27, προβλέπεται η εφαρμογή 51 νέων και επικαιροποιημένων προγραμμάτων σπουδών. Αυτή η ανανέωση αποσκοπεί στην προσαρμογή της εκπαίδευσης στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες.

Επιπλέον, θα εισαχθεί το μάθημα της Ηθικής, το οποίο θα διδάσκεται από τη Γ’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Λυκείου. Το μάθημα αυτό απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στην Γ’ Γυμνασίου, σε τέσσερις γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.

Επέκταση Ψηφιακού Φροντιστηρίου και εκσυγχρονισμός υποδομών

Στον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνεται η διεύρυνση του προγράμματος των ζωντανών μαθημάτων του Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Το Ψηφιακό Φροντιστήριο θα λειτουργήσει φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, επεκτείνοντας τη λειτουργία του και στην Α’ και Β’ τάξη του Λυκείου, πέραν της Γ’ τάξης που ήδη κάλυπτε.

Στο κομμάτι των υποδομών, 238 σχολικές μονάδες σε όλη την επικράτεια θα υποδεχθούν τους μαθητές με εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις. Οι βελτιώσεις αυτές υλοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Τέλος, οκτώ νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, που περιλαμβάνουν γυμνάσια και λύκεια, θα κάνουν «πρεμιέρα» σε περιοχές όπως το Αιγάλεω και το Ρ.

Με πληροφορίες από: Newsit