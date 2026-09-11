Η πυρκαγιά στην Πλαγιά Κιλκίς σε ύφεση, χωρίς ενεργές εστίες

Σε κατάσταση ύφεσης βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου, σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά του Κιλκίς. Οι πυροσβεστικές δυνάμες, έπειτα από πολύωρη μάχη με τις φλόγες, κατάφεραν να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πλέον ενεργές εστίες στον χώρο.

Η άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του τοπικού Δήμου, συνέβαλε καθοριστικά στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Αυτή η γρήγορη επέμβαση απέτρεψε την περαιτέρω επέκταση της φωτιάς σε γειτονικές περιοχές, προστατεύοντας έτσι το δασικό οικοσύστημα και πιθανές περιουσίες. Το περιστατικό απασχόλησε τις δυνάμεις πυρόσβεσης για αρκετές ώρες, μέχρι την πλήρη οριοθέτηση και την εξάλειψη όλων των εστιών.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η ενημέρωση των αρχών

Η πυρκαγιά έκανε την εμφάνισή της αργά το βράδυ της Πέμπτης, συγκεκριμένα στις 10 Σεπτεμβρίου, σε μια δασική έκταση που χαρακτηρίζεται από πυκνή βλάστηση και βρίσκεται στην περιοχή Πλαγιά του νομού Κιλκίς. Η είδηση της εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποίησε άμεσα τους μηχανισμούς αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, δεδομένης της φύσης του εδάφους και του πιθανού κινδύνου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε την πρώτη ενημέρωση για το περιστατικό περίπου στις 22:45 το βράδυ της ίδιας ημέρας. Η ταχύτητα με την οποία έγινε η ενημέρωση επέτρεψε την άμεση ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών και την ταχεία αποστολή των πρώτων πυροσβεστικών δυνάμεων προς το σημείο της πυρκαγιάς, γεγονός που κρίθηκε καθοριστικό για την αρχική διαχείριση του συμβάντος.

Η κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων κατάσβεσης

Για την αποτελεσματική κατάσβεση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων. Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Πλαγιάς Κιλκίς έσπευσαν συνολικά δώδεκα πυροσβέστες, οι οποίοι στελέχωσαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα. Οι δυνάμεις αυτές τέθηκαν άμεσα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, αναπτύσσοντας μέτωπο κατάσβεσης και προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση των φλογών.

Στην προσπάθεια αυτή, η συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν επίσης καθοριστική. Ο Δήμος Παιονίας, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η περιοχή, παρείχε σημαντική υποστήριξη με την διάθεση υδροφόρων οχημάτων. Αυτή η ενίσχυση εξασφάλισε την απρόσκοπτη τροφοδοσία νερού στις πυροσβεστικές αντλίες, ενισχύοντας έτσι τις επιχειρησιακές δυνατότητες των πυροσβεστών και συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου.

Η τρέχουσα κατάσταση και ο έλεγχος της φωτιάς

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που προέρχονται από τις αρμόδιες αρχές, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη δασική έκταση της Πλαγιάς Κιλκίς βρίσκεται πλέον σε κατάσταση ύφεσης. Αυτό σημαίνει ότι η ένταση της φωτιάς έχει μειωθεί αισθητά και το πύρινο μέτωπο έχει οριοδετηθεί πλήρως, χωρίς να παρουσιάζει πλέον δυναμική επέκτασης.

Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο, μετά την πολύωρη προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον ενεργές εστίες στην καμένη έκταση. Οι πυροσβέστες έχουν πραγματοποιήσει ενδελεχείς ελέγχους σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς, διασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται κίνδυνος αναζωπύρωσης από κρυφές εστίες, τουλάχιστον προς το παρόν, και παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν μικροεστίες.

Η διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς

Παράλληλα με τις προσπάθειες κατάσβεσης, έχει ξεκινήσει και η διαδικασία διερεύνησης των αιτίων που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά έχει αναλάβει ένα εξειδικευμένο τμήμα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Το έργο του συγκεκριμένου κλιμακίου είναι να συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και μαρτυρίες, να εξετάσει τον τόπο της πυρκαγιάς και να αναλύσει τα ευρήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία της εκδήλωσής της. Στόχος είναι να καθοριστεί εάν η πυρκαγιά οφείλεται σε αμέλεια, σε φυσικά αίτια όπως κεραυνός, ή εάν πρόκειται για ενέργεια εμπρησμού, ώστε να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos