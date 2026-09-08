Νεκρό βρέφος στην Κυψέλη: Απολογούνται για βαριά κακουργήματα το ζευγάρι και ο 26χρονος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Αντιμέτωποι με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο, το ζευγάρι που συνελήφθη για τον θάνατο του λίγων μηνών αγοριού του στην Κυψέλη, καθώς και ένας 26χρονος, απολογούνται σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ τώρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για νέες, σοβαρές κατηγορίες που τους αποδόθηκαν.

Η απολογία των κατηγορουμένων και οι νέες κατηγορίες

Ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, οι οποίοι εντοπίστηκαν όταν βρέθηκε το πτώμα του βρέφους σε κατάσταση ψύξης στο διαμέρισμα όπου διέμεναν στην Κυψέλη, καλούνται να αντικρούσουν τα ιατροδικαστικά δεδομένα. Μαζί τους, απολογείται και ο 26χρονος, προερχόμενος από το Αφγανιστάν, ο οποίος κατηγορείται για τη «σχέση» που φέρεται να είχε με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, αφού έλαβαν προθεσμία, οδηγούνται εκ νέου στα δικαστήρια σήμερα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τα νέα κακουργήματα που τους αποδόθηκαν. Οι κατηγορίες αυτές προστίθενται στην ήδη υπάρχουσα προσωρινή κράτησή τους για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για το βρέφος

Η ιατροδικαστική έκθεση φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς των γονέων περί θανάτου του βρέφους από παθολογικά αίτια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το μωρό δέχθηκε πολλαπλά πλήγματα στην πλάτη και στην μέση «δια νύσσοντος-τέμνοντος οργάνου».

Κάποια από αυτά τα πλήγματα φέρεται να προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία. Το ζευγάρι των γονέων, που φέρεται να αμφισβητεί τα στοιχεία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, θα κληθεί να απαντήσει επί των συγκεκριμένων ευρημάτων, καθώς και επί άλλων στοιχείων που δεν επαληθεύουν τους ισχυρισμούς τους περί ασθένειας του θύματος. Υπάρχουν πληροφορίες ότι οι δύο γονείς δεν έχουν ανάλογους ισχυρισμούς και δίνουν διαφορετικές εκδοχές για κάποια κομβικά σημεία, γεγονός που θα εξεταστεί ενδελεχώς από την ανακριτική έρευνα.

Οι κατηγορίες κατά του 26χρονου

Ο 26χρονος από το Αφγανιστάν καλείται να απολογηθεί για κακούργημα που αφορά γενετήσιες πράξεις με ανήλικο. Οι πράξεις αυτές φέρεται να έλαβαν χώρα τόσο πριν όσο και μετά τη συμπλήρωση των 12 ετών του ανήλικου κοριτσιού της οικογένειας.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει τιμωρεί με ποινή κάθειρξης 10 ετών και άνω την πράξη σε βάρος παιδιού που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη. Επιπλέον, προβλέπει κάθειρξη από 5 ετών και άνω όταν το θύμα είναι έως 15 ετών. Ο 26χρονος φέρεται να είχε συνεχείς επαφές με τους συγκατηγορούμενούς του.

Επιπλέον κατηγορίες για τους τρεις

Πέρα από τις βασικές κατηγορίες που αφορούν τον θάνατο του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, και οι τρεις κατηγορούμενοι είναι υπόλογοι με επιπλέον κατηγορίες.

Αυτές οι επιπρόσθετες κατηγορίες σχετίζονται με πυρομαχικά, καθώς και με ψευδείς καταθέσεις που φέρεται να έχουν δώσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: News.gr