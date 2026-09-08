Αλλάζουν οι πινακίδες κυκλοφορίας: Έρχεται νέο ψηφιακό σύστημα

Ριζικές αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας προωθεί το υπουργείο Μεταφορών, με την καθιέρωση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος αιτήσεων, πληρωμών και παραγγελιών. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να μπει τέλος στις χρονοβόρες καθυστερήσεις και να επιταχυνθεί σημαντικά η παράδοση των πινακίδων στους ιδιοκτήτες οχημάτων.

Νέο ψηφιακό μοντέλο για ταχύτητα και διαφάνεια

Το υπουργείο έχει ήδη θέσει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, από την 1η Σεπτεμβρίου, σχετικές διατάξεις. Αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Νέα κίνητρα ‘Αμεσων Ξένων Επενδύσεων, αναδιάρθρωση Διεύθυνσης ‘Αμεσων Ξένων Επενδύσεων και λοιπές διατάξεις». Με τις διατάξεις αυτές, εισάγεται ένα ανοικτό μοντέλο παραγγελίας και κατασκευής, το οποίο καταργεί τις παλιές γραφειοκρατικές διαδικασίες των Διευθύνσεων Μεταφορών.

Το νέο ψηφιακό σύστημα έχει σχεδιαστεί για να χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια σε όλα τα στάδια. Διαχειριστής του συστήματος θα είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ευρύ φάσμα λειτουργιών και κατηγοριών οχημάτων

Μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος θα πραγματοποιούνται πολλαπλές λειτουργίες. Συγκεκριμένα, θα καλύπτονται η παραγγελία των πινακίδων, η κατασκευή τους, η διαχείριση, η χορήγηση, η αντικατάσταση, η πληρωμή, καθώς και η εκκαθάριση του κόστους κατασκευής και αποστολής. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει την παραλαβή, την εποπτεία των πινακίδων, αλλά και τη δυνατότητα επιλογής αριθμού κυκλοφορίας.

Η ρύθμιση αφορά τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, λεωφορείων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, καθώς και μοτοσυκλετών. Παράλληλα, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάγονται στο σύστημα και άλλες κατηγορίες οχημάτων, με εξαίρεση εκείνες που εξαιρούνται ρητά από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Ειδικά παράβολα και ανοικτό μητρώο κατασκευαστών

Για την επιλογή συγκεκριμένου αριθμού κυκλοφορίας, θεσπίζονται ειδικά παράβολα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Αυτά τα παράβολα θα έχουν κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο και την επιλογή του συνδυασμού αριθμών της πινακίδας.

Ένα σημαντικό στοιχείο του νέου συστήματος είναι η δημιουργία ενός ανοικτού Μητρώου κατασκευαστών πινακίδων. Αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και της ευελιξίας στην προμήθεια. Στο Μητρώο θα μπορούν να εγγράφονται νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης από το υπουργείο.

Προϋποθέσεις και λειτουργία του Μητρώου

Το νέο σύστημα δεν προβλέπει κανέναν αριθμητικό περιορισμό στον αριθμό των κατασκευαστών, ούτε διαδικασία αξιολόγησης μεταξύ των ενδιαφερομένων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής. Βασική προϋπόθεση για την εγγραφή θα είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Από τη στιγμή που το νέο σύστημα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, η κατασκευή των πινακίδων που θα διατίθενται μέσω αυτού θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο. Το παράβολο που θα καταβάλλεται για την κατασκευή μιας πινακίδας θα περιλαμβάνει τόσο το προκαθορισμένο κόστος του κατασκευαστή όσο και το κόστος λειτουργίας του ψηφιακού συστήματος. Το ποσό που θα λαμβάνει ο κάθε κατασκευαστής θα είναι δεσμευτικό για τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο, ενώ η εκκαθάριση και η απόδοσή του θα γίνονται αυτοματοποιημένα μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr