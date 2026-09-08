Δύο ανήλικοι δίνουν μάχη για τη ζωή τους μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

Δύο ανήλικοι, ένας 16χρονος και μία 14χρονη, δίνουν μάχη για τη ζωή τους σε νοσοκομεία της Αθήνας, μετά από σοβαρά τροχαία ατυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν ενώ επέβαιναν σε ηλεκτρικά πατίνια. Τα περιστατικά αυτά, που σημειώθηκαν στην Τήνο και στα Γλυκά Νερά, αναδεικνύουν εκ νέου το ζήτημα της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, παρά τον ισχύοντα νόμο που απαγορεύει τη χρήση τους σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Η κατάσταση στους δρόμους και οι έλεγχοι

Ο νόμος που έχει θεσπιστεί και απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους, όπως φαίνεται από τα πρόσφατα περιστατικά. Η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία ανηλίκων με αυτά τα μέσα συνεχίζεται, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Τα δύο αυτά σοβαρά ατυχήματα έχουν προκαλέσει συναγερμό στις αρμόδιες αρχές. Ως αποτέλεσμα, η Τροχαία έχει ξεκινήσει ένα νέο «σαφάρι» ελέγχων, με στόχο τον εντοπισμό ομάδων ανηλίκων που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια, παραβιάζοντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλειά τους.

Το ατύχημα της 14χρονης στην Τήνο

Ένα 14χρονο κορίτσι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι που συνέβη την περασμένη Κυριακή στην Τήνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μαθήτρια φέρεται να ήταν συνεπιβάτης στο ηλεκτρικό πατίνι, μια πρακτική που απαγορεύεται ρητά από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οδηγός του πατινιού ήταν ένα άλλο κορίτσι, ηλικίας 15 ετών.

Για άγνωστο λόγο, τα δύο κορίτσια έπεσαν από το πατίνι. Η 15χρονη οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ η 14χρονη συνεπιβάτης υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, καθώς δεν φορούσε κράνος. Ο πατέρας της 14χρονης ενημερώθηκε για το περιστατικό από το Κέντρο Υγείας της Τήνου και δήλωσε ότι η κόρη του δεν είχε δικό της πατίνι, καθώς ο ίδιος δεν της επέτρεπε ούτε να έχει, ούτε να ανεβαίνει σε αυτά.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, η 14χρονη διασωληνώθηκε στην Τήνο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα. Εκεί, στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.

Ο τραυματισμός του 16χρονου στα Γλυκά Νερά

Παράλληλα, ένα άλλο ανήλικο θύμα τροχαίου με ηλεκτρικό πατίνι νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΑΤ». Πρόκειται για έναν 16χρονο αγόρι, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Γλυκά Νερά. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας 19χρονος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δεν έχουν γίνει ακόμα σαφείς. Μετά την παράσυρση, ο 16χρονος χτύπησε στις μπαριέρες, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Αμέσως μετά το περιστατικό, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου και αυτός δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Με πληροφορίες από: Topontiki