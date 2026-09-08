Προβλήματα στην πλατφόρμα anaplirotes.gov.gr: Εκπαιδευτικοί χάνουν ημέρες μισθοδοσίας

Σοβαρά προβλήματα αντιμετώπισε η πλατφόρμα anaplirotes.gov.gr, με αποτέλεσμα πολλοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να μην μπορούν να ολοκληρώσουν ψηφιακά την πράξη ανάληψης υπηρεσίας. Η δυσλειτουργία του συστήματος προκάλεσε έντονο εκνευρισμό σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς, καθώς η αδυναμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας συνεπάγεται απώλεια ημερών ασφάλισης και μισθοδοσίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ψηφιακές πλατφόρμες του υπουργείου Παιδείας αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα, καθώς και την περασμένη εβδομάδα η σελίδα του υπουργείου είχε τεθεί εκτός λειτουργίας για ώρες, λόγω της μαζικής εισόδου αναπληρωτών που προσπαθούσαν να δουν αν είχαν προσληφθεί.

Δυσλειτουργίες στην ψηφιακή ανάληψη υπηρεσίας

Χθες, τα προβλήματα εντοπίστηκαν στην πλατφόρμα anaplirotes.gov.gr, η οποία είναι απαραίτητη για τους αναπληρωτές που προσλαμβάνονται, ώστε να ολοκληρώσουν ψηφιακά την πράξη ανάληψης υπηρεσίας. Όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρξε μαζική και ταυτόχρονη είσοδος χιλιάδων εκπαιδευτικών στο σύστημα, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών που έχει θέσει το κράτος.

Το πρόβλημα ήταν ιδιαίτερα έντονο τις πρωινές ώρες, όταν πολλοί εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Ωστόσο, οι δυσλειτουργίες του συστήματος τους εμπόδισαν να το πράξουν, δημιουργώντας σημαντικές καθυστερήσεις και αγωνία.

Επιπτώσεις στη μισθοδοσία και την ασφάλιση

Η αδυναμία ολοκλήρωσης της ψηφιακής σύμβασης στην πλατφόρμα έχει άμεσες και αρνητικές επιπτώσεις για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Παρόλο που η προθεσμία για την αποδοχή της σύμβασης είναι μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, όσοι δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χάνουν μία ημέρα ασφάλισης και μία ημέρα από τη μισθοδοσία τους.

Αυτή η κατάσταση προκάλεσε έντονο εκνευρισμό, καθώς η διαδικασία αυτή συνδέεται άμεσα με την τοποθέτηση και την ανάληψη υπηρεσίας χιλιάδων αναπληρωτών. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μια σειρά από προθεσμίες και άλλες διαδικαστικές υποχρεώσεις αυτές τις ημέρες.

Προβλήματα και στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων

Εκτός από την πλατφόρμα anaplirotes.gov.gr, εκπαιδευτικοί κατήγγειλαν χθες ότι εκτός λειτουργίας ήταν και οι ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτό προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο δυσκολίας στις ήδη πιεστικές διαδικασίες που καλούνται να διεκπεραιώσουν οι αναπληρωτές.

Η επανάληψη τέτοιων προβλημάτων υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεσες λύσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας. Δεν είναι αποδεκτό το σύστημα να «κολλάει» κάθε φορά που υπάρχει αυξημένη επισκεψιμότητα στην επίσημη ιστοσελίδα, φέρνοντας σε απόγνωση χιλιάδες εργαζόμενους της εκπαίδευσης που καλούνται να ανταποκριθούν σε κρίσιμες υπηρεσιακές διαδικασίες εντός αυστηρών προθεσμιών.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr