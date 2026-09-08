Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, προκαλώντας αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και στον Άγιο Παντελεήμονα. Τα περιστατικά έλαβαν χώρα με διαφορά περίπου μισής ώρας, με τους δράστες να ακολουθούν παρόμοιο τρόπο δράσης, σπάζοντας τζαμαρίες και πετώντας εκρηκτικά αντικείμενα. Αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έχουν σπεύσει στα σημεία για τη διερεύνηση των συμβάντων και τη συλλογή στοιχείων.

Η πρώτη έκρηξη στην Αχαρνών

Η πρώτη από τις δύο εκρήξεις καταγράφηκε περίπου στις 4:25 τα ξημερώματα, διαταράσσοντας την ησυχία της πρωινής ώρας. Το περιστατικό έλαβε χώρα επί της οδού Αχαρνών, στο ύψος του αριθμού 70, σε ένα καφέ που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας. Το κατάστημα ήταν κλειστό κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από αστυνομικές πηγές, άγνωστος δράστης προσέγγισε το συγκεκριμένο καφέ. Για να αποκτήσει πρόσβαση ή να προκαλέσει ζημιά, χρησιμοποίησε τη σχάρα από ένα φρεάτιο, με την οποία έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος. Αυτή η ενέργεια επέτρεψε την είσοδο του εκρηκτικού αντικειμένου.

Αμέσως μετά το σπάσιμο της τζαμαρίας, ο δράστης φέρεται να πέταξε στο εσωτερικό του καταστήματος ένα αντικείμενο. Οι αρμόδιες αρχές, βάσει των πρώτων εκτιμήσεων, θεωρούν ότι το αντικείμενο αυτό ενδεχομένως ήταν χειροβομβίδα, η οποία και προκάλεσε την έκρηξη εντός του χώρου.

Δεύτερο περιστατικό στον Άγιο Παντελεήμονα

Περίπου μισή ώρα μετά το πρώτο συμβάν στην Αχαρνών, και συγκεκριμένα στις 4:55, σημειώθηκε ένα παρόμοιο περιστατικό. Η δεύτερη έκρηξη έλαβε χώρα σε άλλη περιοχή της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Μηθύμνης και στην πλατεία Αμερικής, εντός των ορίων του Αγίου Παντελεήμονα.

Και σε αυτή την περίπτωση, ο τρόπος δράσης των αγνώστων φέρεται να ήταν παρόμοιος με αυτόν της Ομόνοιας. Άγνωστος δράστης έσπασε την τζαμαρία ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χρησιμοποιώντας και πάλι σχάρα φρεατίου για να επιτύχει τον σκοπό του.

Στη συνέχεια, όπως και στο προηγούμενο περιστατικό, πέταξε στο εσωτερικό του καταστήματος ένα εκρηκτικό αντικείμενο, το οποίο προκάλεσε την έκρηξη. Ωστόσο, για το δεύτερο αυτό περιστατικό, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη εκτίμηση από τις αρχές σχετικά με το εάν το αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε ήταν χειροβομβίδα ή κάποιος αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός.

Έρευνες και αυτοψίες στα σημεία

Άμεσα μετά τις αναφορές για τις εκρήξεις, αρμόδιες αστυνομικές δυνάμες έσπευσαν και στα δύο σημεία των συμβάντων. Η παρουσία της αστυνομίας είναι έντονη, με περιπολίες και αποκλεισμό των περιοχών όπου σημειώθηκαν οι εκρήξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και να ξεκινήσουν οι πρώτες ενέργειες.

Παράλληλα, κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) έχει μεταβεί τόσο στην οδό Αχαρνών όσο και στη συμβολή των οδών Μηθύμνης και πλατείας Αμερικής. Ο βασικός σκοπός της παρουσίας του ΤΕΕΜ είναι η ασφάλιση των χώρων από τυχόν περαιτέρω κινδύνους και η λεπτομερής εξέταση των ευρημάτων.

Οι ειδικοί του ΤΕΕΜ θα προχωρήσουν στην ανάλυση των στοιχείων που θα συλλεχθούν από τα σημεία, συμπεριλαμβανομένων υπολειμμάτων των εκρηκτικών μηχανισμών. Αυτή η διαδικασία είναι κρίσιμη για να εξακριβωθεί η φύση των εκρηκτικών και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση, τα οποία θα βοηθήσουν τις περαιτέρω έρευνες.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τους δράστες

Οι αστυνομικές αρχές, μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών από το ΤΕΕΜ, έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών που ευθύνονται για τις δύο εκρήξεις. Η συλλογή μαρτυριών από την περιοχή και η εξέταση πιθανού υλικού από κάμερες ασφαλείας αποτελούν σημαντικό μέρος της διαδικασίας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν τα κίνητρα πίσω από τα περιστατικά και να ταυτοποιήσουν τους υπεύθυνους για τις επιθέσεις στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόοδο των ερευνών ή τυχόν συλλήψεις που να σχετίζονται με τα δύο αυτά συμβάντα. Η διαδικασία της συλλογής και αξιολόγησης των στοιχείων συνεχίζεται.

Με πληροφορίες από: News.gr