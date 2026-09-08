Εμπρηστικές επιθέσεις σε επιχειρήσεις στην Αχαρνών και την πλατεία Αμερικής

Δύο εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν μέσα σε λίγη ώρα, τα ξημερώματα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου 2026, στο κέντρο της Αθήνας. Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν εκρήξεις και υλικές ζημιές σε δύο επιχειρήσεις, μία στην οδό Αχαρνών και μία στην πλατεία Αμερικής. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τα περιστατικά, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Η πρώτη επίθεση στην Αχαρνών

Η πρώτη από τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις έλαβε χώρα στις 04:25 τα ξημερώματα της Τρίτης. Στόχος ήταν μια καφετέρια που βρίσκεται στην οδό Αχαρνών, στο ύψος της Ομόνοιας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άγνωστος δράστης προσέγγισε την επιχείρηση και προκάλεσε αρχικά φθορές στην τζαμαρία της.

Πιο συγκεκριμένα, ο δράστης φέρεται να άρπαξε μια σχάρα από φρεάτιο και την εκτόξευσε με δύναμη εναντίον της τζαμαρίας της καφετέριας, με αποτέλεσμα αυτή να σπάσει. Αμέσως μετά την πρόκληση των φθορών, ο άγνωστος πέταξε έναν εκρηκτικό μηχανισμό εντός του καταστήματος. Οι αρχές εκτιμούν πως ο μηχανισμός αυτός ήταν χειροβομβίδα, γεγονός που οδήγησε στην πρόκληση έκρηξης μέσα στην επιχείρηση.

Δεύτερο περιστατικό στην πλατεία Αμερικής

Λίγη ώρα αργότερα, στις 04:55, σημειώθηκε η δεύτερη εμπρηστική επίθεση. Αυτή τη φορά, το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Μεθύμνης, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής. Στόχος ήταν ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο υπέστη επίσης υλικές ζημιές από την επίθεση.

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε στη δεύτερη επίθεση παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με την πρώτη. Ο άγνωστος δράστης έσπασε τις τζαμαρίες της επιχείρησης χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά ένα καπάκι από φρεάτιο. Αφού προκάλεσε τις φθορές, πέταξε και πάλι έναν εμπρηστικό μηχανισμό εντός του καταστήματος, προκαλώντας εκ νέου έκρηξη και ζημιές στον χώρο.

Ομοιότητες και έρευνα των αρχών

Οι δύο εμπρηστικές επιθέσεις, αν και σημειώθηκαν σε διαφορετικές τοποθεσίες, παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες στον τρόπο δράσης. Αυτό έχει οδηγήσει τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης ή οι δράστες που κρύβονται πίσω από τα περιστατικά να είναι το ίδιο άτομο ή η ίδια ομάδα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να εξακριβώσουν την ταυτότητα του δράστη και να διαπιστώσουν αν πρόκειται για ένα ή περισσότερα άτομα. Η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων από τους τόπους των επιθέσεων θεωρείται κρίσιμη για την πορεία της υπόθεσης.

Χρονοδιάγραμμα και συνέπειες

Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν με μικρή χρονική διαφορά μεταξύ τους, με την πρώτη να καταγράφεται στις 04:25 και τη δεύτερη στις 04:55. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει μια συντονισμένη δράση ή μια γρήγορη μετακίνηση του δράστη μεταξύ των δύο σημείων. Και στις δύο περιπτώσεις, οι εκρήξεις προκάλεσαν μόνο υλικές ζημιές στις επιχειρήσεις.

Ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί από τις εμπρηστικές ενέργειες, καθώς τα καταστήματα ήταν κλειστά κατά την ώρα των επιθέσεων. Η απουσία ανθρώπινης παρουσίας απέτρεψε σοβαρότερες συνέπειες για την ανθρώπινη ζωή, περιορίζοντας τις επιπτώσεις μόνο σε οικονομικές ζημιές για τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

Εργασίες του ΤΕΕΜ

Μετά τα περιστατικά, κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) έσπευσαν άμεσα στους χώρους των δύο επιχειρήσεων. Οι ειδικοί του ΤΕΕΜ ανέλαβαν να ασφαλίσουν τις περιοχές όπου σημειώθηκαν οι εκρήξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και των ερευνητών.

Παράλληλα, τα κλιμάκια του ΤΕΕΜ προχώρησαν σε εξονυχιστική έρευνα για την ανεύρεση στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών. Η συλλογή υπολειμμάτων από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλα ευρήματα αποτελεί βασικό μέρος της προανάκρισης.

Με πληροφορίες από: Newsit