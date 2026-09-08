Σεισμός 3,8 Ρίχτερ καταγράφηκε στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας

Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 Ρίχτερ καταγράφηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, στην ευρύτερη περιοχή της Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας. Το φαινόμενο εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες και τα πρώτα στοιχεία για το μέγεθος και το επίκεντρό του δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση που δημοσιοποιήθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ως προς την ένταση και την τοποθεσία του. Η δόνηση αυτή αποτελεί ένα γεγονός που καταγράφηκε με ακρίβεια από τα σεισμολογικά όργανα, παρέχοντας άμεσα πληροφορίες για την εκδήλωσή της.

Το μέγεθος και το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης

Το μέγεθος του σεισμού προσδιορίστηκε με ακρίβεια στα 3,8 Ρίχτερ, όπως προέκυψε από την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Η κλίμακα Ρίχτερ χρησιμοποιείται για την μέτρηση της ενέργειας που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια ενός σεισμικού φαινομένου, δίνοντας μια σαφή εικόνα της έντασής του.

Όσον αφορά το επίκεντρο της δόνησης, αυτό εντοπίστηκε σε απόσταση 37 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας. Η συγκεκριμένη γεωγραφική αναφορά είναι καθοριστική για την ακριβή τοποθέτηση του σημείου από όπου ξεκίνησε ο σεισμός, παρέχοντας μια σημαντική παράμετρο για τους σεισμολόγους.

Η ακριβής ώρα εκδήλωσης του φαινομένου

Ο σεισμός σημειώθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή των πρώτων πρωινών ωρών. Η ακριβής ώρα εκδήλωσης του φαινομένου καταγράφηκε στις 06:40, προσφέροντας ένα πλήρες χρονικό πλαίσιο για την εμφάνιση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Η καταγραφή της ώρας είναι ζωτικής σημασίας για την επιστημονική παρακολούθηση και ανάλυση των σεισμών. Η πληροφορία αυτή, σε συνδυασμό με το μέγεθος και το επίκεντρο, συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση των γεωδυναμικών διεργασιών που έλαβαν χώρα.

Οι πληροφορίες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Τα στοιχεία για τον σεισμό στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας προέρχονται από την αυτόματη λύση που παρέχει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το Ινστιτούτο είναι ο αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση και την καταγραφή των σεισμικών φαινομένων στην Ελλάδα, δημοσιοποιώντας άμεσα τις πρώτες εκτιμήσεις.

Η αυτόματη λύση αντιπροσωπεύει την αρχική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται από το δίκτυο σεισμογράφων. Αυτή η πρώτη εκτίμηση περιλαμβάνει όλες τις βασικές παραμέτρους του σεισμού, όπως το μέγεθος των 3,8 Ρίχτερ, την ώρα εκδήλωσης στις 06:40 και την τοποθεσία του επίκεντρου 37 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας.

Η περιοχή της Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας

Η Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για τον εντοπισμό του επίκεντρου του σεισμού. Η περιοχή αυτή, που βρίσκεται στον νομό Φλώρινας, είναι η γεωγραφική τοποθέτηση στην οποία αναφέρεται η σεισμική δόνηση, προσδιορίζοντας το ευρύτερο πλαίσιο του γεγονότος.

Η Φλώρινα, ως νομός, βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ελλάδας, και η Κρυσταλλοπηγή αποτελεί ένα από τα σημεία ενδιαφέροντος για τη σεισμική παρακολούθηση. Η αναφορά της ως τόπος εκδήλωσης ή επίκεντρου ενός σεισμού είναι σύνηθες φαινόμενο στις ανακοινώσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, παρέχοντας σαφή γεωγραφικά δεδομένα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit