ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, σε περιοχές της Αττικής

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) έχει προγραμματίσει διακοπές ρεύματος για σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026. Οι προγραμματισμένες αυτές διακοπές αφορούν ένα ευρύ φάσμα περιοχών εντός της Αττικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κάτοικοι σε συγκεκριμένους δήμους και περιοχές θα αντιμετωπίσουν προσωρινές διακοπές στην ηλεκτροδότηση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι προγραμματισμένες διακοπές στην Αττική

Σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα διακοπών ρεύματος σε διάφορα σημεία της Αττικής. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος των προγραμματισμένων εργασιών του δικτύου ηλεκτροδότησης. Οι διακοπές αυτές είναι απαραίτητες για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του δικτύου στο μέλλον.

Οι προγραμματισμένες αυτές παρεμβάσεις επηρεάζουν ένα σημαντικό μέρος του νομού, με τους κατοίκους των αναφερόμενων περιοχών να πρέπει να είναι ενήμεροι για τις προσωρινές αυτές αλλαγές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους πολίτες για τις συγκεκριμένες περιοχές που θα επηρεαστούν.

Περιοχές της Αθήνας και των νοτίων προαστίων

Μεταξύ των περιοχών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος για σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, συγκαταλέγονται τμήματα της πρωτεύουσας, της Αθήνας. Επίσης, στα νότια προάστια της Αττικής, οι κάτοικοι της Βουλιαγμένης, της Γλυφάδας και του Αλίμου θα βρεθούν αντιμέτωποι με προσωρινές διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Οι εν λόγω περιοχές, γνωστές για την αυξημένη οικιστική και εμπορική τους δραστηριότητα, θα δουν τις παροχές τους να επηρεάζονται. Οι διακοπές αυτές αποτελούν μέρος του γενικότερου σχεδιασμού του ΔΕΔΔΗΕ για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του δικτύου, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Διακοπές σε δυτικά και κεντρικά προάστια

Το πρόγραμμα των διακοπών ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ για σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, επεκτείνεται και σε σημαντικά δυτικά και κεντρικά προάστια της Αττικής. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι του Περιστερίου, του Ιλίου, της Νίκαιας και του Κορυδαλλού θα αντιμετωπίσουν προσωρινές διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Επιπλέον, η Καλλιθέα και η Ηλιούπολη, δύο πυκνοκατοικημένες περιοχές, περιλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο των περιοχών που θα επηρεαστούν από τις προγραμματισμένες εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ. Οι πολίτες αυτών των περιοχών καλούνται να προετοιμαστούν για την προσωρινή απουσία ηλεκτροδότησης.

Οι επηρεαζόμενες περιοχές στα Μεσόγεια και τη Δυτική Αττική

Πέρα από τις αστικές περιοχές, οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου 2026, αφορούν και περιοχές των Μεσογείων, καθώς και τη Δυτική Αττική. Ειδικότερα, το Μαρκόπουλο και ο Χαλάνδρι συγκαταλέγονται στις περιοχές όπου ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προγραμματίσει εργασίες στο δίκτυο.

Επιπροσθέτως, η περιοχή των Μεγάρων και οι Μεγαραίων θα βρεθούν επίσης στον κατάλογο των επηρεαζόμενων περιοχών. Οι κάτοικοι των συγκεκριμένων δήμων και κοινοτήτων θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ και να προσαρμοστούν στις προσωρινές συνθήκες.

Αναλυτικός κατάλογος των περιοχών

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δημοσιεύσει έναν αναλυτικό κατάλογο με όλες τις περιοχές της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις εξής περιοχές: Περιστέρι, Ίλιον, Αθήνα, Βουλιαγμένη, Νίκαια, Γλυφάδα, Καλλιθέα, Μέγαρα, Ηλιούπολη, Μαρκόπουλο, Μεγαραίων, Άλιμος, Χαλάνδρι, Κορυδαλλός.

Οι διακοπές αυτές έχουν ως στόχο την εκτέλεση απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πολίτες των παραπάνω περιοχών καλούνται να ενημερωθούν για τις ακριβείς ώρες των διακοπών, προκειμένου να οργανώσουν ανάλογα τις δραστηριότητές τους και να αποφύγουν τυχόν προβλήματα.

Με πληροφορίες από: Enikos