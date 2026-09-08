Δύο ηλικιωμένοι λουόμενοι έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Χαλκιδικής

Δύο ηλικιωμένοι λουόμενοι έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Χαλκιδικής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος. Τα τραγικά περιστατικά σημειώθηκαν το πρωί και το μεσημέρι της Δευτέρας, με θύματα έναν 83χρονο υπήκοο Γερμανίας και μία 88χρονη γυναίκα αντίστοιχα. Και οι δύο ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τη θάλασσα και παρά τις άμεσες ενέργειες των σωστικών συνεργείων και του ΕΚΑΒ, ο θάνατός τους διαπιστώθηκε μετά τη διακομιδή τους σε υγειονομικές μονάδες.

Τραγωδία στους Νέους Πόρους Πιερίας

Το πρώτο περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας στην Πιερία. Συγκεκριμένα, ένας 83χρονος άνδρας, υπήκοος Γερμανίας, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Παπαπούλι», η οποία βρίσκεται στους Νέους Πόρους Πιερίας. Η άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων και η κλήση των αρχών οδήγησαν στην κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων.

Αμέσως μετά την ανάσυρσή του, ο 83χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης Πιερίας. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών που τον υποδέχθηκαν, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Λιμενικό Σώμα ενημερώθηκε για το συμβάν και ξεκίνησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η έρευνα για τον θάνατο του 83χρονου

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 83χρονος λουόμενος διενεργεί το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα. Το συγκεκριμένο τμήμα υπάγεται διοικητικά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης και έχει αναλάβει τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την υπόθεση.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών θανάτου, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Η εξέταση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, με στόχο να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια της ζωής του ηλικιωμένου άνδρα.

Δεύτερο τραγικό συμβάν στη Νικητή Χαλκιδικής

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, η Χαλκιδική έγινε το θέατρο ενός παρόμοιου τραγικού περιστατικού. Μία 88χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Αη Γιώργης», η οποία βρίσκεται στη Νικητή Χαλκιδικής. Η είδηση του συμβάντος προκάλεσε άμεσα την επέμβαση των σωστικών δυνάμεων.

Στην 88χρονη παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο. Παρά τις άμεσες ενέργειες των διασωστών, η κατάσταση της ηλικιωμένης γυναίκας κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή της σε υγειονομική μονάδα για περαιτέρω φροντίδα.

Διακομιδή και προανάκριση για την 88χρονη

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου. Ωστόσο, δυστυχώς, κατά την άφιξή της στο Κέντρο Υγείας, διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ολοκληρώνοντας μια ημέρα με δύο θλιβερές απώλειες στις παραλίες της Βόρειας Ελλάδας.

Την προανάκριση για το περιστατικό της Νικητής Χαλκιδικής διενεργεί το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά, το οποίο υπάγεται στο Λιμεναρχείο Ιερισσού. Όπως και στην περίπτωση της Πιερίας, οι λιμενικές αρχές έχουν παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Η εξέταση αυτή θα πραγματοποιηθεί επίσης στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου της 88χρονης λουόμενης.

Με πληροφορίες από: News.gr, Reader