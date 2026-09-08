Λαμία: Νεκρός γνωστός δικηγόρος βρέθηκε στο διαμέρισμά του

Δικηγόρος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του, στο κέντρο της Λαμίας, μετά από αναζήτηση φίλων και συναδέλφων που είχαν να τον δουν για τουλάχιστον πέντε ημέρες. Η τραγική είδηση επιβεβαιώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας θλίψη στη νομική κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία της πόλης.

Έντονη ανησυχία για τον 63χρονο νομικό

Ο Δημήτρης Διαμαντής, ένας γνωστός δικηγόρος της Λαμίας, σε ηλικία 63 ετών, διέμενε μόνος του σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Λεωνίδου, στο κέντρο της πόλης. Συνάδελφοι και στενοί φίλοι του είχαν να έχουν νέα του, ούτε τον είχαν δει, για τουλάχιστον πέντε ημέρες.

Αυτή η παρατεταμένη απουσία του νομικού προκάλεσε έντονη ανησυχία στο περιβάλλον του. Ως εκ τούτου, λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ της Δευτέρας, φίλοι και συνάδελφοι μετέβησαν στην οικία του, αναζητώντας τον. Παρά τα επίμονα χτυπήματα στην πόρτα του διαμερίσματος, δεν έλαβαν καμία απάντηση, εντείνοντας τους φόβους τους.

Η είσοδος στο διαμέρισμα και η τραγική ανακάλυψη

Δεδομένου ότι η πόρτα του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη και ασφαλισμένη από μέσα, οι παρευρισκόμενοι κάλεσαν άμεσα κλειδαρά. Λίγο πριν από τις 10:00 το βράδυ, ο κλειδαράς κατάφερε να ανοίξει την είσοδο, επιτρέποντας την πρόσβαση στο εσωτερικό της οικίας.

Μόλις εισήλθαν στο διαμέρισμα, οι χειρότεροι φόβοι τους επιβεβαιώθηκαν με τραγικό τρόπο. Ο 63χρονος δικηγόρος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, πεσμένος ακριβώς πίσω από την πόρτα του διαμερίσματος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λαμίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Από την πρώτη αυτοψία που διενεργήθηκε στο διαμέρισμα του εκλιπόντος, φάνηκε ότι ο θάνατος του Δημήτρη Διαμαντή είχε επέλθει πριν από αρκετές ημέρες. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε ενδελεχή έρευνα του χώρου, αποκλείοντας το ενδεχόμενο οποιασδήποτε εγκληματικής ενέργειας.

Τα πρώτα στοιχεία και οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι ο θάνατος του 63χρονου νομικού οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Η είδηση του αδόκητου χαμού του Δημήτρη Διαμαντή έπεσε σαν κεραυνός στη νομική κοινότητα και σε ολόκληρη την κοινωνία της Λαμίας, όπου ήταν γνωστός και δραστήριος.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής

Προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του δικηγόρου, αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή. Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει πλήρες φως στα γεγονότα που οδήγησαν στην απώλεια του 63χρονου.

Η διαδικασία αυτή είναι καθοριστική για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου, επιβεβαιώνοντας ή διευκρινίζοντας περαιτέρω τα παθολογικά αίτια που εκτιμάται ότι προκάλεσαν την τραγωδία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Reader