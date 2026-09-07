Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πούντα της Πάρου, όταν ένα αυτοκίνητο εισέβαλε σε πάρκινγκ επιχείρησης ενοικιαζόμενων δωματίων. Η οδηγός του οχήματος φέρεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στον χώρο. Το συμβάν καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, ενώ η οδηγός αποχώρησε από το σημείο μετά τη σύγκρουση.

Το περιστατικό στην Πούντα της Πάρου

Το ατύχημα έλαβε χώρα στην περιοχή της Πούντας, ένα από τα ξημερώματα της Κυριακής. Το αυτοκίνητο, υπό τον έλεγχο της οδηγού, βρέθηκε εκτός πορείας και εισήλθε με σφοδρότητα στον χώρο στάθμευσης της επιχείρησης.

Η απώλεια ελέγχου του οχήματος οδήγησε σε μια σειρά συγκρούσεων εντός του πάρκινγκ. Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία, καθώς η πορεία του αυτοκινήτου ήταν ανεξέλεγκτη μέχρι να σταματήσει.

Οι εκτεταμένες ζημιές

Οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από την ανεξέλεγκτη πορεία του αυτοκινήτου ήταν σημαντικές. Αρχικά, το όχημα διέλυσε μια πέργκολα που βρισκόταν στον χώρο του πάρκινγκ, προκαλώντας την πλήρη καταστροφή της.

Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο χτύπησε ένα σταθμευμένο ενοικιαζόμενο όχημα, προκαλώντας του επίσης φθορές. Η πορεία του ανακόπηκε τελικά όταν προσέκρουσε με δύναμη πάνω σε έναν τοίχο, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Η αντίδραση της οδηγού μετά τη σύγκρουση

Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, το οποίο έχει εξασφαλιστεί, αποκαλύπτει τις κινήσεις της οδηγού αμέσως μετά την πρόσκρουση. Η γυναίκα φαίνεται να ελέγχει τον περιβάλλοντα χώρο, προφανώς για να διαπιστώσει την έκταση των ζημιών ή την παρουσία άλλων ατόμων.

Αφού κοιτάζει γύρω της και διαπιστώνει ότι δεν υπήρχε κάποιος μπροστά της, η οδηγός έβαλε όπισθεν στο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, απομακρύνθηκε από το πάρκινγκ, εγκαταλείποντας το σημείο του ατυχήματος.

Η απουσία ανθρώπων στο σημείο και η αστυνομική έρευνα

Ευτυχώς, κατά τη στιγμή του συμβάντος, δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος στο σημείο του πάρκινγκ. Αυτό απέτρεψε τυχόν τραυματισμούς, δεδομένης της σφοδρότητας της σύγκρουσης και των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη στη διάθεσή τους το υλικό από την κάμερα ασφαλείας. Το βίντεο αποτελεί βασικό στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης και τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να ταυτοποιήσουν την οδηγό του αυτοκινήτου, προκειμένου να της αποδοθούν οι ευθύνες που της αναλογούν για το συμβάν και τις ζημιές που προκάλεσε.

Τα ενδεχόμενα αίτια του ατυχήματος

Για τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος, εξετάζονται διάφορα ενδεχόμενα από τις αρχές. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Μεταξύ των πιθανών αιτιών που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο η οδηγός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τη στιγμή του συμβάντος. Ένα άλλο σενάριο που διερευνάται είναι η οδηγός να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, χάνοντας έτσι τον έλεγχο του αυτοκινήτου της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta