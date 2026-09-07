Διακοπή κυκλοφορίας στην Κλεισθένους λόγω διαρροής αερίου από όχημα

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας (7/9) στην οδό Κλεισθένους, εξαιτίας διαρροής αερίου από ένα Ι.Χ.Ε. όχημα. Το περιστατικό οδήγησε τις αρμόδιες αρχές στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου να παραμένει κλειστό για την ασφάλεια των πολιτών.

Η προσωρινή αυτή διακοπή αφορά ένα συγκεκριμένο κομμάτι της οδού, ενώ οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφωθούν με τις σχετικές οδηγίες των δυνάμεων που έχουν σπεύσει στο σημείο.

Το περιστατικό και η διακοπή της κυκλοφορίας

Η διαρροή αερίου από το Ι.Χ.Ε. όχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (7/9), προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Ως αποτέλεσμα, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κλεισθένους διακόπηκε προσωρινά, ώστε να αντιμετωπιστεί το περιστατικό και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και πεζών.

Η διακοπή της κυκλοφορίας εφαρμόστηκε στην οδό Κλεισθένους, στην περιοχή του Γέρακα, με τις αρχές να προχωρούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, όπως αναφέρθηκε. Το μέτρο αυτό κρίθηκε απαραίτητο για την πρόληψη τυχόν κινδύνων που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη διαρροή του αερίου.

Το ακριβές σημείο της διακοπής

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της οδού Κλεισθένους. Πιο συγκεκριμένα, το κλειστό τμήμα εκτείνεται από το ύψος της οδού Δερβενακίων έως το ύψος της οδού Ερμού. Αυτό το κομμάτι του δρόμου παραμένει απροσπέλαστο για τα οχήματα, έως ότου ολοκληρωθούν οι ενέργειες των αρμόδιων δυνάμεων.

Οι οδηγοί που έχουν προορισμό την ευρύτερη περιοχή καλούνται να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς η πρόσβαση στο συγκεκριμένο τμήμα της Κλεισθένους δεν είναι δυνατή. Οι αρχές έχουν οριοθετήσει το σημείο και έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διαχείριση της κατάστασης.

Παρουσία αρχών και συστάσεις στους οδηγούς

Στο σημείο του περιστατικού βρίσκονται αρμόδιες δυνάμεις, οι οποίες διαχειρίζονται την κατάσταση και επιβλέπουν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι αρχές έχουν αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση της διαρροής αερίου και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

Οι οδηγοί που διέρχονται από την περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Η συνεργασία των πολιτών είναι καθοριστική για την αποτελεσματική διαχείριση του περιστατικού και την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων στην κυκλοφορία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki