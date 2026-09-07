Ταχιάος: Δεν υπάρχει κίνδυνος για κτίρια στην Κυψέλη, οι βλάβες είναι ανατάξιμες

Δεν υπάρχει κίνδυνος για κανένα κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης, ενώ οι βλάβες που έχουν διαπιστωθεί είναι ανατάξιμες, όπως προκύπτει από τους μακροσκοπικούς ελέγχους των μηχανικών που πραγματοποίησαν αυτοψίες. Αυτό δήλωσε σήμερα στη Βουλή ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, απαντώντας σε δύο επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά με τις ζημιές σε κτίρια της περιοχής από τη διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας.

Ο κ. Ταχιάος επανέλαβε τις δεσμεύσεις της Πολιτείας για την αντιμετώπιση του ζητήματος, τονίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί να εγκαταλειφθεί κανένα κτίριο. Η αντιμετώπιση των ζημιών ακολουθεί δύο βασικούς άξονες: την πλήρη αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν θιγεί και την ασφαλή επανεκκίνηση του έργου κατασκευής του Μετρό.

Άμεσες ενέργειες και συναντήσεις

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε ότι αμέσως μόλις ενημερώθηκε για το πρόβλημα, συναντήθηκε ο ίδιος με τους εκπροσώπους των κατοίκων της Κυψέλης. Στη συνάντηση αυτή ήταν παρούσα και η διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική επίλυση των ζητημάτων που έχουν προκύψει.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, συμφωνήθηκαν τρία συγκεκριμένα σημεία, τα οποία αποτελούν τη βάση για τις επόμενες ενέργειες. Οι συμφωνίες αυτές στοχεύουν στην εξασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων και της πλήρους αποκατάστασης των ζημιών, καθώς και στην ομαλή συνέχιση του έργου.

Τρεις βασικές δεσμεύσεις της Πολιτείας

Σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν, δεν θα υπάρξει επανέναρξη των εργασιών του μετροπόντικα (TBM) αν προηγουμένως δεν ενημερωθούν αναλυτικά οι κάτοικοι για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η επανεκκίνηση. Παράλληλα, πρέπει να διασφαλιστεί πλήρως ότι δεν θα προκληθεί κανένα νέο πρόβλημα, ούτε στα κτίρια κάτω από τα οποία βρίσκεται σήμερα το μηχάνημα, ούτε σε αυτά που ακολουθούν στη χάραξη της γραμμής.

Επιπλέον, ο κ. Ταχιάος ξεκαθάρισε ότι όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν εν όλω, με δαπάνες του αναδόχου, όπως προβλέπει ρητά η σύμβαση. «Κανένας, μα κανένας, δεν θα χρεωθεί για την αποκατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός, τονίζοντας την πλήρη κάλυψη των εξόδων από τον ανάδοχο.

Για την αντικειμενική καταγραφή των βλαβών και την εξασφάλιση της διαφάνειας, η Ελληνικό Μετρό συνάπτει προγραμματική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Η σύμβαση αυτή θα γίνει με δικές της δαπάνες, ώστε οι πραγματογνωμοσύνες για κάθε κτίριο να είναι απολύτως ανεξάρτητες και τεκμηριωμένες, παρέχοντας αξιόπιστα στοιχεία για την έκταση και το είδος των ζημιών.

Εκτιμήσεις και τεχνικές εκθέσεις

Οι μακροσκοπικοί έλεγχοι που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί επιβεβαιώνουν ότι οι διαπιστωθείσες βλάβες προέρχονται από διαφορικές καθιζήσεις. Ωστόσο, οι αυτοψίες δείχνουν ότι αυτές οι βλάβες δεν ενέχουν κίνδυνο για την ασφάλεια των ενοίκων των κτιρίων, κάτι που καθησυχάζει τους κατοίκους της περιοχής.

Η ομάδα των πραγματογνωμόνων δεν περιορίζεται μόνο στον μακροσκοπικό έλεγχο των κτιρίων. Αντιθέτως, προχωρά σε πιο εξειδικευμένες καταγραφές με τη χρήση ραντάρ, καθώς και στην εκπόνηση αναλυτικών τεχνικών εκθέσεων. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση της κατάστασης των κτιρίων.

Πιθανές στατικές ενισχύσεις και διευκρινίσεις

Ο κ. Ταχιάος δεν απέκλεισε την πιθανότητα να απαιτηθούν παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης σε ορισμένα από τα κτίρια που έχουν θιγεί. Τόνισε, ωστόσο, ότι η ανάγκη για τέτοιες παρεμβάσεις θα προκύψει αποκλειστικά από τις πραγματογνωμοσύνες που θα διενεργήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση, οι παρεμβάσεις αυτές θα γίνουν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους κατοίκους.

Τέλος, ο υφυπουργός διευκρίνισε τους χαρακτηρισμούς «κόκκινο» και «κίτρινο» που είδαν το φως της δημοσιότητας. Εξήγησε ότι πρόκειται για εσωτερικές κατηγοριοποιήσεις των μελετών τρωτότητας, οι οποίες εκπονούνται για κάθε κτίριο χωριστά πριν και κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. Αυτές οι κατηγοριοποιήσεις καθορίζουν τα επόμενα βήματα ελέγχου και δεν έχουν καμία σχέση με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς που αποδίδει η Πολιτεία σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή άλλες αιτίες, οι οποίοι συνεπάγονται διαφορετικές διαδικασίες και επιπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki