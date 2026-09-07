Περιπέτεια για τον Μπέρνι Έκλεστοουν στην Πορτογαλία με αδήλωτο όπλο

Περιπέτεια με τις πορτογαλικές αρχές είχε ο Μπέρνι Έκλεστοουν, ο πρώην ισχυρός άνδρας της Φόρμουλα Ένα, όταν κατά την άφιξή του στην Πορτογαλία με ιδιωτικό αεροσκάφος διαπιστώθηκε ότι μετέφερε κυνηγετικό όπλο χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα εισαγωγής. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στο αεροδρόμιο Τίρες, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Κασκάις, έξω από τη Λισαβόνα. Ο 95χρονος Έκλεστοουν υποστήριξε ότι είχε μεταφέρει το όπλο από την Ελβετία με σκοπό να συμμετάσχει σε εκδήλωση σκοποβολής σε πήλινους στόχους.

Το περιστατικό στο αεροδρόμιο Τίρες της Πορτογαλίας

Ο Μπέρνι Έκλεστοουν, ο οποίος για πολλά χρόνια κατείχε τη θέση του επικεφαλής της εμπορικής διαχείρισης της Φόρμουλα Ένα, βρέθηκε αντιμέτωπος με τις πορτογαλικές αρχές τη Δευτέρα. Συγκεκριμένα, κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Τίρες, το οποίο εξυπηρετεί την περιοχή κοντά στο Κασκάις και βρίσκεται λίγο έξω από την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, τη Λισαβόνα, εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του ένα κυνηγετικό όπλο. Η άφιξη του κ. Έκλεστοουν έγινε με ιδιωτικό αεροσκάφος, όπως συνηθίζει στα ταξίδια του.

Το πρόβλημα προέκυψε κατά τον έλεγχο, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο πρώην ισχυρός άνδρας της F1 δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για τη νόμιμη εισαγωγή ενός όπλου στη χώρα. Η έλλειψη αυτών των δικαιολογητικών οδήγησε στην κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών του αεροδρόμίου.

Οι εξηγήσεις του 95χρονου Έκλεστοουν

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο 95χρονος Μπέρνι Έκλεστοουν στο πρακτορείο Ρόιτερ, το επίμαχο κυνηγετικό όπλο είχε μεταφερθεί από την Ελβετία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο λόγος για τον οποίο μετέφερε το όπλο ήταν η πρόθεσή του να συμμετάσχει σε μια εκδήλωση σκοποβολής, συγκεκριμένα σε αγώνες με πήλινους στόχους. Ωστόσο, ο κ. Έκλεστοουν παραδέχθηκε ότι δεν είχε στην κατοχή του το απαιτούμενο έγγραφο που θα επέτρεπε τη νόμιμη είσοδο του όπλου στο πορτογαλικό έδαφος, καθιστώντας έτσι τη μεταφορά του παράτυπη.

Αρχικά, ο Έκλεστοουν είχε περάσει από τον τελωνειακό έλεγχο χωρίς να εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, σε δεύτερο χρόνο, οι αστυνομικές αρχές του αεροδρομίου ζήτησαν να δουν τα σχετικά δικαιολογητικά για το όπλο. Τότε ήταν που διαπιστώθηκε η έλλειψη των απαραίτητων εγγράφων, οδηγώντας στις περαιτέρω ενέργειες των αρχών.

Η διαδικασία παράδοσης του κυνηγετικού όπλου

Μετά τον εντοπισμό του κυνηγετικού όπλου και τη διαπίστωση της έλλειψης των απαραίτητων νομικών εγγράφων για την εισαγωγή του, το όπλο παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές που εδρεύουν στη Λισαβόνα. Ο Μπέρνι Έκλεστοουν προέβη στην υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων που αφορούσαν τη διαδικασία παράδοσης του όπλου, ολοκληρώνοντας έτσι τις τυπικές διαδικασίες που απαιτούνταν από την πορτογαλική νομοθεσία.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού και των διαδικασιών, ο κ. Έκλεστοουν συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Φαμπιάνα. Η κυρία Έκλεστοουν βρισκόταν μαζί του στην Πορτογαλία και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανέλαβε ενεργό ρόλο στη διαδικασία παράδοσης του όπλου στις αρχές, διευκολύνοντας τις απαραίτητες ενέργειες.

Προηγούμενο παρόμοιο περιστατικό στη Βραζιλία το 2022

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην επικεφαλής της εμπορικής διαχείρισης της Φόρμουλα Ένα, Μπέρνι Έκλεστοουν, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα αντίστοιχο περιστατικό που αφορά τη μεταφορά μη δηλωμένου όπλου. Ένα παρόμοιο γεγονός είχε συμβεί το 2022, όταν ο κ. Έκλεστοουν είχε κρατηθεί προσωρινά στη Βραζιλία.

Εκείνη την περίοδο, οι βραζιλιάνικες αρχές είχαν εντοπίσει ένα μη δηλωμένο πιστόλι στις αποσκευές του, λίγο πριν επιβιβαστεί σε ιδιωτικό αεροσκάφος με προορισμό την Ελβετία. Τότε, ο Μπέρνι Έκλεστοουν είχε δηλώσει ότι το όπλο του ανήκε, υποστηρίζοντας ωστόσο πως δεν γνώριζε ότι βρισκόταν στις αποσκευές του τη συγκεκριμένη στιγμή, γεγονός που είχε οδηγήσει στην προσωρινή του κράτηση από τις αρχές της Βραζιλίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki