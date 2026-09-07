Νέες καταγγελίες για τις συνθήκες στη δομή της Σιντικής

Νέες καταγγελίες έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Σιντικής. Οι καταγγελίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διανομή φαγητού που είχε παραμείνει εκτός ψυγείου για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς και τον υπερπληθυσμό στα τροχόσπιτα της δομής. Οι αιτούντες άσυλο εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση, ενώ έχουν σημειωθεί και απόπειρες απόδρασης.

Καταγγελίες για ακατάλληλο φαγητό

Σύμφωνα με την ΚΕΕΡΦΑ, διανεμήθηκε φαγητό στους αιτούντες άσυλο το οποίο είχε μείνει εκτός ψυγείου επί 24 ώρες. Η οργάνωση έκανε λόγο για «μενού του Πλεύρη για τους πρόσφυγες στο στρατόπεδο της Σιντικής», υποστηρίζοντας ότι «με κάθε μέσο τους κάνει το βίο αβίωτο, ακόμη και με φαγητό για 24ωρο εκτός ψυγείου σε θερμοκρασίες καλοκαιριού».

Η ΚΕΕΡΦΑ τόνισε ότι ο κ. Πλεύρης «έχει πάρει ήδη το βραβείο βαρβαρότητας και αρχίζει να μετρά τα παράσημα της εξόντωσης». Στο πλαίσιο των καταγγελιών της, η οργάνωση ζήτησε να κλείσουν «τα στρατόπεδα του θανάτου», και να δοθεί «άσυλο, χαρτιά και σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά». Η ΚΕΕΡΦΑ ανέφερε επίσης ότι η σχετική φωτογραφία προέρχεται από τους ίδιους τους πρόσφυγες.

Συνθήκες διαβίωσης και υπερπληθυσμός

Εκτός από τις καταγγελίες για το φαγητό, σοβαρές είναι και οι μαρτυρίες σχετικά με τις συνθήκες διαμονής εντός της δομής. Σε επιστολή που κοινοποιήθηκε από 300 Αιγύπτιους μετανάστες, αναφέρεται ότι σε τροχόσπιτα τα οποία έχουν χωρητικότητα 5 ατόμων, διαμένουν έως και 15 άτομα. Αυτό δημιουργεί συνθήκες ακραίου συνωστισμού, καθώς υπάρχουν μόνο τέσσερα ή πέντε κρεβάτια ανά τροχόσπιτο.

Οι ίδιοι οι μετανάστες καταγγέλλουν ότι τους μοιράζουν μόνο ένα πιάτο φαγητό την ημέρα. Επιπλέον, δηλώνουν ότι πάνω από 300 άτομα μοιράζονται μόλις 4 μπάνια και 3 βρύσες, ενώ τα κλιματιστικά δεν λειτουργούν. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την παρουσία εντόμων, φιδιών και ερπετών που κατεβαίνουν από το βουνό, όπως περιγράφουν οι αιτούντες άσυλο στην επιστολή τους.

Η αγωνία των αιτούντων άσυλο

Στην επιστολή τους, οι 300 Αιγύπτιοι μετανάστες απευθύνονται «προς τον αδελφό ελληνικό λαό», εκφράζοντας την απελπισία τους για την παραμονή τους στον καταυλισμό της Σιντικής. Αναφέρουν ότι βρίσκονται εκεί επί 14 μήνες και δηλώνουν κουρασμένοι και παγιδευμένοι. «Θέλουμε να βγούμε έξω και να κερδίσουμε τα προς το ζην», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η επιστολή τους περιγράφει την αγωνία τους για τις οικογένειές τους, σημειώνοντας: «Τα παιδιά μας στην Αίγυπτο δεν μπορούν να βρουν τίποτα να φάνε, και εμείς είμαστε εδώ ζώντας σαν τους νεκρούς. Θέλουμε να βγούμε έξω και να δουλέψουμε». Οι μετανάστες εκφράζουν την απορία τους για την κατάσταση, ρωτώντας: «Θέλουμε να μάθουμε ποιο αμάρτημα διαπράξαμε».

Απόπειρες απόδρασης από τη δομή

Οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και η μακρά παραμονή στη δομή της Σιντικής έχουν οδηγήσει σε περιστατικά απόγνωσης και προσπάθειες φυγής. Συγκεκριμένα, τους τελευταίους μήνες, έχουν καταγραφεί συνολικά 5 απόπειρες απόδρασης από την Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Σιντικής.

Αυτά τα περιστατικά υπογραμμίζουν την έντονη επιθυμία των διαμενόντων να εγκαταλείψουν τη δομή. Οι αιτούντες άσυλο αναζητούν διέξοδο από τις συνθήκες που περιγράφουν, επιδιώκοντας να βρουν καλύτερες προοπτικές για τη ζωή τους εκτός του καταυλισμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki