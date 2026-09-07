Δεκάδες κλήσεις για τον Μεγαλοπόδαρο στο Μέιν κινητοποίησαν την αστυνομία

Δεκάδες κλήσεις από ανήσυχους πολίτες δέχθηκε η αστυνομία του Μέιν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέροντας την εμφάνιση του μυστηριώδους Μεγαλοπόδαρου στους δρόμους μιας μικρής πόλης. Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους και οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες ανέλαβαν να ερευνήσουν τις αναφορές για το θρυλικό πλάσμα. Η υπόθεση, που αρχικά έμοιαζε να βγήκε από ταινία μυστηρίου, έλαβε χώρα στην πόλη Damariscotta και κατέληξε με μια απρόσμενη αποκάλυψη.

Παρόλο που θρυλικά πλάσματα όπως ο Μεγαλοπόδαρος στην Αμερική έχουν πλέον αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν, η ιστορία του εξακολουθεί να απασχολεί τους λάτρεις του μυστηρίου και, στην προκειμένη περίπτωση, την τοπική αστυνομία του Μέιν.

Οι αναφορές των κατοίκων για τον μυστηριώδη «άντρα»

Όλα ξεκίνησαν όταν το αστυνομικό τμήμα της Damariscotta άρχισε να δέχεται έναν αυξημένο αριθμό κλήσεων στο 911. Οι κλήσεις αυτές αφορούσαν έναν μυστηριώδη «άντρα» ο οποίος, σύμφωνα με τις περιγραφές, έμοιαζε πολύ με τον θρυλικό Μεγαλοπόδαρο και κυκλοφορούσε ελεύθερα στους δρόμους της πόλης.

Ο «Μεγαλοπόδαρος» αυτός εθεάθη να περπατά στην Main Street, τον κεντρικό δρόμο της περιοχής, προσελκύοντας τα βλέμματα των περαστικών. Επιπλέον, οι αναφορές έκαναν λόγο για την εμφάνισή του ακόμη και κατά την πρωινή άφιξη των μαθητών σε ένα τοπικό σχολείο, γεγονός που προκάλεσε εύλογα ανησυχία σε ορισμένους από τους κατοίκους της Damariscotta, οι οποίοι βρέθηκαν μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας της Damariscotta

Αντιμέτωπες με τις συνεχείς και αυξημένες κλήσεις από το 911, οι αρχές της Damariscotta αποφάσισαν να μην αφήσουν την υπόθεση ανερεύνητη. Το αστυνομικό τμήμα έλαβε την απόφαση να διερευνήσει επισταμένως τις αναφορές των πολιτών, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε στους δρόμους της πόλης και να καθησυχάσει την τοπική κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, ένας αστυνομικός προσέγγισε τον εν λόγω «Μεγαλοπόδαρο» και συνομίλησε μαζί του. Η άμεση παρέμβαση των αρχών ήταν καθοριστική για την εξιχνίαση του μυστηρίου που είχε αναστατώσει την τοπική κοινότητα και είχε προκαλέσει τόσες αναφορές.

Η αποκάλυψη της ταυτότητας και η «πειστική» στολή

Μετά την επικοινωνία του αστυνομικού με το άτομο, ο αρχηγός του σώματος προέβη σε δηλώσεις, επιβεβαιώνοντας το προφανές: δεν επρόκειτο για τον πραγματικό Μεγαλοπόδαρο. Αντιθέτως, αποκαλύφθηκε ότι ήταν ένας άντρας που φορούσε μια πολύ «πειστική» στολή του θρυλικού πλάσματος, η οποία είχε παραπλανήσει τους κατοίκους.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο άντρας ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμος κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «πολύ καλή». Λόγω της συνεργασίας του και της φύσης του περιστατικού, η αστυνομία του Μέιν ανακοίνωσε ότι δεν ασκήθηκαν ποινικές διώξεις εναντίον του. Έτσι, η υπόθεση έκλεισε χωρίς περαιτέρω νομικές συνέπειες.

Η χιουμοριστική ανακοίνωση και η απογοήτευση του κοινού

Το αστυνομικό τμήμα του Μέιν επέλεξε να ανακοινώσει το κλείσιμο της υπόθεσης με έναν χιουμοριστικό τόνο, δίνοντας τέλος στο μυστήριο. Η επίσημη ανακοίνωση ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μετά από μια μακρά, εξαντλητική και απολύτως σοβαρή έρευνα, τα μέλη του αστυνομικού τμήματος της Damariscotta κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα: Ο Bigfoot δεν είναι αληθινός». Με αυτόν τον τρόπο, οι αρχές επιβεβαίωσαν την πραγματική φύση του περιστατικού.

Παρά την αίσια και μάλλον αστεία κατάληξη, φαίνεται πως υπήρχαν και εκείνοι που ήλπιζαν σε κάτι διαφορετικό. Πολλοί αστυνομικοί παραδέχτηκαν ότι μέσα στο τμήμα ήλπιζαν κρυφά να ισχύουν τα όσα έλεγαν οι κάτοικοι, με την προσδοκία να ανακαλύψουν κάτι που θα έκανε την πόλη γνωστή σε ολόκληρη τη χώρα. Ο αρχηγός της αστυνομίας σημείωσε επίσης ότι αρκετοί από όσους σχολίασαν την υπόθεση δήλωσαν απογοητευμένοι όταν έμαθαν ότι δεν επρόκειτο για τον πραγματικό Bigfoot.

Με πληροφορίες από: Gazzetta