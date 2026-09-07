Λαμία: Η παγίδα του 67χρονου σε απατεώνες με πέτρες και καλαμπόκια

Μια υπόθεση τηλεφωνικής απάτης στη Λαμία κατέληξε σε φιάσκο για τους δράστες, καθώς ένας 67χρονος κάτοικος χωριού της περιοχής αντιλήφθηκε το «κόλπο» και, σε συνεργασία με την αστυνομία, τους παγίδευσε. Η υπόθεση εκδικάστηκε τη Δευτέρα (7/9/2026) στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, όπου αποκαλύφθηκε η ευστροφία του θύματος και οι απίθανες δικαιολογίες των κατηγορουμένων. Τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, συνελήφθησαν για την απόπειρα εξαπάτησης.

Η τηλεφωνική απάτη και το σενάριο του «δορυφόρου»

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9/2026), όταν ένας άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο του 67χρονου, προσποιούμενος τον λογιστή του. Με ένα εξωφρενικό πρόσχημα, ο δράστης υποστήριξε ότι ένας «δορυφόρος της εφορίας» σάρωνε την περιοχή και κατέγραφε τα περιουσιακά στοιχεία των κατοίκων.

Στο πλαίσιο αυτού του απίθανου σεναρίου, ο τηλεφωνητής ζήτησε από τον 67χρονο να συγκεντρώσει άμεσα μετρητά και τιμαλφή σε μία σακούλα. Του ζητήθηκε να βγάλει τη σακούλα έξω από το σπίτι του πριν ο υποτιθέμενος δορυφόρος περάσει πάνω από την κατοικία του, προκειμένου να μην καταγραφούν τα περιουσιακά του στοιχεία.

Η ψυχραιμία του 67χρονου και η συνεργασία με την αστυνομία

Ο 67χρονος αντιλήφθηκε αμέσως ότι επρόκειτο για απάτη και δεν πείστηκε από το σενάριο του «δορυφόρου της εφορίας». Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, ειδοποίησε άμεσα την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών αρχών, ο 67χρονος «έπαιξε το παιχνίδι» των δραστών. Τους είπε ότι είχε τοποθετήσει στη σακούλα 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται σε άνω των 74.000 ευρώ. Στην πραγματικότητα, όμως, η σακούλα περιείχε μόνο πέτρες και καλαμπόκια.

Η διπλή παγίδα με τις πέτρες και τα καλαμπόκια

Ο ευρηματικός 67χρονος έστησε μια διπλή παγίδα στους επίδοξους απατεώνες. Αρχικά, καθ’ υπόδειξη του τηλεφωνητή, άφησε τη σακούλα στο νεκροταφείο του χωριού, κάτω από ένα κυπαρίσσι. Αυτή ήταν η πρώτη τοποθεσία που είχαν υποδείξει οι δράστες για την παραλαβή των υποτιθέμενων τιμαλφών.

Όταν όμως δέχθηκε εκ νέου κλήση για αλλαγή του σημείου παράδοσης, ο 67χρονος τους ξεγέλασε για δεύτερη φορά. Τους είπε πως είχε μεταφέρει τη σακούλα μπροστά στη βρύση του κοιμητηρίου, χωρίς ο ίδιος να μεταβεί ποτέ σε αυτό το σημείο. Με αυτόν τον τρόπο, καθοδήγησε τους δράστες απευθείας στα χέρια των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν ήδη ζώσει την ευρύτερη περιοχή.

Οι συλλήψεις των δραστών και το όχημα

Οι αστυνομικοί, που είχαν στήσει την παγίδα, εντόπισαν αρχικά ένα μαύρο Jeep με αθηναϊκές πινακίδες να κινείται στον χώρο που είχαν υποδείξει οι απατεώνες. Στο όχημα επέβαιναν οι δύο άνδρες δράστες, οι οποίοι είναι Ρομά, ηλικίας 34 και 43 ετών. Μόλις κινήθηκαν προς το σημείο του κυπαρισσιού για να παραλάβουν τη σακούλα με τα καλαμπόκια, οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν άμεσα.

Από τον έλεγχο του οχήματος, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες είχαν τοποθετήσει με μαγνήτες πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας πάνω από τις γνήσιες κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου τους. Στη συνέχεια, συνελήφθη και η 28χρονη γυναίκα, η οποία είχε σταλεί να βρει τη σακούλα που υποτίθεται είχε μεταφερθεί στη βρύση του κοιμητηρίου, ολοκληρώνοντας έτσι τη σύλληψη και των τριών εμπλεκομένων.

Η εκδίκαση της υπόθεσης και οι δικαιολογίες

Η υπόθεση εκδικάστηκε τη Δευτέρα (7/9/2026) στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, αποκαλύφθηκαν οι απίθανες δικαιολογίες που επιστράτευσαν οι κατηγορούμενοι σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσουν την παρουσία τους στο χωριό και τη συμμετοχή τους στην απόπειρα απάτης.

Το δικαστήριο έστειλε απευθείας στη φυλακή τον έναν εκ των τριών συλληφθέντων, έναν εκ των δύο ανδρών, λόγω του βαρύτατου ποινικού του μητρώου. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της πράξης και το ιστορικό του συγκεκριμένου δράστη, κλείνοντας έτσι ένα κεφάλαιο αυτής της ασυνήθιστης υπόθεσης απάτης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit