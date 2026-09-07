Γνωστός κομμωτής κατηγορείται για κλοπή αξεσουάρ από κατάστημα στη Μύκονο

Γνωστός κομμωτής, ο οποίος είναι ευρέως αναγνωρίσιμος για τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις και τις συνεργασίες του με celebrities, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη. Οι κατηγορίες αφορούν την κλοπή δύο ακριβών αξεσουάρ από κατάστημα ιταλικού οίκου μόδας, το οποίο λειτουργεί στην περιοχή Ψαρρού της Μυκόνου. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας της επιχείρησης, η οποία διαπίστωσε την απώλεια των αντικειμένων κατά τη διάρκεια μιας καταγραφής εμπορευμάτων, με το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη.

Το περιστατικό της φερόμενης κλοπής

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κατατέθηκαν στις αρμόδιες Αρχές, το περιστατικό της κλοπής φέρεται να έλαβε χώρα στις 18 Ιουλίου. Ο γνωστός κομμωτής μετέβη στο κατάστημα του ιταλικού οίκου μόδας, το οποίο βρίσκεται εντός του Nammos Village, στην κοσμοπολίτικη περιοχή Ψαρρού της Μυκόνου. Εκεί, φέρεται να πήρε από την προθήκη δύο συγκεκριμένα αντικείμενα: ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου και ένα φυλαχτό.

Η καταγγελία περιγράφει ότι ο άνδρας προσποιήθηκε πως δοκίμαζε τα προϊόντα. Ωστόσο, αντί να τα επιστρέψει στη θέση τους μετά τη δοκιμή ή να προχωρήσει στην αγορά τους, φέρεται να τα άρπαξε. Συγκεκριμένα, τα έβαλε στην τσέπη του και στη συνέχεια αποχώρησε από τον χώρο του καταστήματος χωρίς να τα πληρώσει, γεγονός που καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας.

Η αποκάλυψη μέσω του βιντεοληπτικού υλικού

Η απώλεια των αντικειμένων δεν έγινε άμεσα αντιληπτή. Η κλοπή αποκαλύφθηκε αργότερα, στις 10 Αυγούστου του 2026, όταν η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης προχώρησε σε μια αναλυτική καταγραφή των εμπορευμάτων του καταστήματος. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διαπίστωσε την απουσία των συγκεκριμένων γυαλιών ηλίου και του φυλαχτού.

Αμέσως μετά τη διαπίστωση της απώλειας, οι υπεύθυνοι του καταστήματος ανέτρεξαν στο βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Από την εξέταση των πλάνων, φέρεται να προέκυψε η εμπλοκή του γνωστού κομμωτή, καθώς αναγνωρίστηκε ως ο πελάτης που πήρε τα αξεσουάρ. Το υλικό αυτό παραδόθηκε στη συνέχεια στους αστυνομικούς, οι οποίοι, αφού το εξέτασαν, ταυτοποίησαν τον φερόμενο ως δράστη.

Η αξία των κλοπιμαίων και οι διαφορές στις αναφορές

Τα αντικείμενα που φέρεται να εκλάπησαν έχουν σημαντική οικονομική αξία. Πρόκειται για ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου, η αξία των οποίων ανέρχεται στα 390 ευρώ, όπως αναφέρεται και στις δύο πηγές. Το δεύτερο αντικείμενο είναι ένα αξεσουάρ – φυλαχτό. Μία πηγή το περιγράφει ως έχον τη μορφή γάτας, με την αξία του να φτάνει τα 590 ευρώ. Μια άλλη πηγή αναφέρει την αξία του φυλαχτού στα 550 ευρώ.

Λόγω των μικρών διαφορών στην αναγραφόμενη αξία του φυλαχτού, η συνολική αξία των κλοπιμαίων παρουσιάζει μια μικρή απόκλιση στις αναφορές. Συγκεκριμένα, μία πηγή υπολογίζει τη συνολική αξία στα 940 ευρώ, ενώ μια άλλη την τοποθετεί στα 980 ευρώ. Επιπλέον, γίνεται αναφορά ότι η συνολική αξία των κλοπιμαίων αγγίζει τα 1.000 ευρώ.

Η καταγγελία και η κλήση στη Δικαιοσύνη

Μετά τη διαπίστωση της κλοπής και την ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη μέσω του βιντεοληπτικού υλικού, η ιδιοκτήτρια του καταστήματος απευθύνθηκε στις αρμόδιες Αρχές. Η καταγγελία της Ιταλίδας ιδιοκτήτριας κατατέθηκε επίσημα στην Αστυνομία της Μυκόνου στις 2 Σεπτεμβρίου του 2026.

Ως αποτέλεσμα της καταγγελίας και των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, ο γνωστός κομμωτής αναμένεται πλέον να κληθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Θα του ζητηθεί να παράσχει τις δικές του εξηγήσεις για τις πράξεις που του αποδίδονται και για όσα καταγγέλλονται εις βάρος του από την ιδιοκτήτρια του καταστήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis