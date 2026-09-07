ΠΑΟΚ: Απέκτησε τον Βραζιλιάνο ακραίο Μάικον Φράνσα

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Βραζιλιάνου ακραίου, Μάικον Φράνσα, ο οποίος ξεχωρίζει για το ύψος του που φτάνει τα 218 εκατοστά. Η συμφωνία με τον νεαρό αθλητή αφορά την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της διοίκησης Τσαλόπουλου για το τμήμα βόλεϊ ανδρών.

Ο Φράνσα περιγράφεται στην ανακοίνωση των «ασπρόμαυρων» ως «θηριώδης Βραζιλιάνος ακραίος και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Παγκοσμίου βόλεϊ», γεγονός που υπογραμμίζει τις προσδοκίες από την προσθήκη του στο ρόστερ της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Η νέα μεταγραφή του ΠΑΟΚ

Το τμήμα βόλεϊ ανδρών του ΠΑΟΚ προχώρησε σε μία σημαντική κίνηση, κάνοντας δικό του τον Μάικον Φράνσα. Ο Βραζιλιάνος ακραίος, γεννημένος στις 27 Απριλίου του 2004, θα ενισχύσει την ομάδα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η απόκτηση του Φράνσα σηματοδοτεί την πρώτη μεταγραφή υπό τη νέα διοίκηση Τσαλόπουλου. Ο 22χρονος αθλητής, με το εντυπωσιακό ύψος των 218 εκατοστών, αναμένεται να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην ομάδα του ΠΑΟΚ.

Η πορεία του στη Βραζιλία

Ο Μάικον Φράνσα ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα τη σεζόν 2019-2020 αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Fluminense. Στη συνέχεια, μετακόμισε στη Sada Cruzeiro, έναν από τους σημαντικότερους συλλόγους της Βραζιλίας, όπου παρέμεινε από το 2020 έως το 2022. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Cruzeiro, είχε επίσης συμμετοχή στην ομάδα U19 του συλλόγου.

Ακολούθησε η διετία στην Araguari Vôlei EVA, όπου αγωνίστηκε τις σεζόν 2022-2023 και 2023-2024. Το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του πραγματοποιήθηκε τη σεζόν 2024-2025, όταν εντάχθηκε στην Praia Clube/Uberlândia.

Η σεζόν 2024-2025 αποδείχθηκε κομβική για την εξέλιξη του Βραζιλιάνου ακραίου. Με την Praia Clube, ο Φράνσα συμμετείχε σε πλήθος διοργανώσεων, όπως η Βραζιλιάνικη Superliga, το Κύπελλο Βραζιλίας, το Mineiro Championship, το South American Club Championship και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Μάικον Φράνσα ξεχώρισε ιδιαίτερα στο South American Club Championship 2024-2025, κατακτώντας τις διακρίσεις του καλύτερου μπλοκέρ-ακραίου, του πρώτου σκόρερ και του καλύτερου επιθετικού της διοργάνωσης. Παράλληλα, η παρουσία του στην Praia Clube συνδυάστηκε με σημαντικές συλλογικές επιτυχίες, καθώς η ομάδα κατέκτησε το Πρωτάθλημα Βραζιλίας, το Νότιο Αμερικανικό Πρωτάθλημα Συλλόγων και το Mineiro Championship.

Το πέρασμα από την Ευρώπη

Το καλοκαίρι του 2025, ο Φράνσα έκανε το μεγάλο βήμα στην ευρωπαϊκή ήπειρο, υπογράφοντας συμβόλαιο με τη Fenerbahçe Medicana της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, αγωνίστηκε στην τουρκική λίγκα, στο Τουρκικό Κύπελλο, στο Super Cup και στο CEV Cup.

Η εμπειρία αυτή του παρείχε πολύτιμα εφόδια σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αργότερα, κατά την ίδια περίοδο, ο Βραζιλιάνος ακραίος αγωνίστηκε και με τη Gebze Belediyesi, συνεχίζοντας την παρουσία του στο τουρκικό βόλεϊ πριν την επικείμενη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ.

Διεθνείς διακρίσεις με τη Βραζιλία

Η διεθνής διαδρομή του Μάικον Φράνσα είναι εξίσου αξιοσημείωτη. Έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας σε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες, συγκεκριμένα στις ομάδες U19, U21 και U23.

Ο νεαρός ακραίος έχει συμμετοχές σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, όπως τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα U19 και U21, τους Παναμερικανικούς Αγώνες U23, το Παναμερικανικό Κύπελλο και το Νότιο Αμερικανικό Πρωτάθλημα U21. Σε επίπεδο ηλικιακών Εθνικών ομάδων, έχει κατακτήσει σημαντικούς τίτλους, μεταξύ των οποίων το Νότιο Αμερικανικό Πρωτάθλημα U21.

Επιπλέον, ο Φράνσα έχει πανηγυρίσει διακρίσεις σε Παναμερικανικούς Αγώνες και σε άλλες διοργανώσεις της κατηγορίας U23, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο και την αξία του σε διεθνές επίπεδο από νεαρή ηλικία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta