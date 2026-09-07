Αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης που απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της στον Μαραθώνα

Αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου η δίκη μιας 68χρονης γυναίκας από τον Μαραθώνα, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απόκρυψη του θανάτου της μητέρας της. Η γυναίκα φέρεται να προέβη σε αυτή την ενέργεια με σκοπό να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη της αποθανούσας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, καθώς αφορά μια ασυνήθιστη περίπτωση απόκρυψης θανάτου.

Η αναβολή της δίκης και ο λόγος

Η εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία ήταν προγραμματισμένη, δεν προχώρησε και μετατέθηκε για νέα ημερομηνία. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της δίκης για τις 10 Σεπτεμβρίου. Αυτή η απόφαση ελήφθη με έναν σαφή και συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος κρίθηκε απαραίτητος για την ορθή διερεύνηση της υπόθεσης και την παρουσίαση όλων των στοιχείων.

Ο βασικός λόγος της αναβολής ήταν η ανάγκη να προσέλθει ενώπιον του δικαστηρίου ως μάρτυρας κατηγορίας η κόρη της 68χρονης κατηγορούμενης. Η μαρτυρία της θεωρείται κρίσιμη, καθώς ήταν εκείνη που έκανε την αρχική καταγγελία στις αρμόδιες αρχές, θέτοντας σε κίνηση τις διαδικασίες για την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Η καταγγελία και οι εμπλεκόμενοι

Η κόρη της 68χρονης γυναίκας ήταν αυτή που ενημέρωσε τις αρχές για την περίεργη κατάσταση, οδηγώντας στην αποκάλυψη της απόκρυψης του θανάτου της γιαγιάς της. Η καταγγελία της αποτέλεσε το έναυσμα για την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας, η οποία πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο 36χρονος γιος της κατηγορούμενης, ο οποίος είναι εγγονός της αποθανούσας. Ο ίδιος έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό, καθώς η δικηγόρος του υπέβαλε αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, το οποίο ωστόσο απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

Απόρριψη αιτήματος για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η δικηγόρος που εκπροσωπεί τόσο την 68χρονη κατηγορούμενη όσο και τον 36χρονο γιο της, υπέβαλε ένα αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Το αίτημα αυτό αφορούσε την εκτίμηση της ψυχικής κατάστασης των δύο εμπλεκομένων, πιθανώς με στόχο να φωτίσει πτυχές της συμπεριφοράς τους ή να επηρεάσει την έκβαση της δίκης.

Ωστότε, το δικαστήριο εξέτασε το αίτημα και αποφάσισε την απόρριψή του. Αυτό σημαίνει ότι η δίκη θα προχωρήσει χωρίς την προσκόμιση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, βασιζόμενη στα υπόλοιπα στοιχεία και μαρτυρίες που θα παρουσιαστούν.

Η υπεράσπιση του γιου

Ο 36χρονος γιος της κατηγορούμενης, ο οποίος είναι και εγγονός της αποθανούσας, κλήθηκε να καταθέσει σχετικά με την εμπλοκή του στην υπόθεση. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε καμία γνώση για την κατάσταση της γιαγιάς του και ότι δεν ήταν ενήμερος για την απόκρυψη του θανάτου της.

Συγκεκριμένα, ο 36χρονος δήλωσε: «Δεν είμαι καλά δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν γνώριζα κάτι για τη γιαγιά, έμαθα στο τέλος ότι έπαιρνε τη σύνταξη». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει άγνοια εκ μέρους του για τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατηγορία, καθώς και μια γενικότερη σύγχυση σχετικά με την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr