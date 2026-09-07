Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μια 14χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο. Το κορίτσι διακομίστηκε στην Αθήνα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Οι συνθήκες του ατυχήματος

Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου στην Τήνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και μαρτυρίες, η 14χρονη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε ένα άλλο κορίτσι, ηλικίας περίπου 15 ετών.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, τα δύο κορίτσια φέρεται να έπεσαν. Η 14χρονη, που βρισκόταν στο πίσω μέρος του πατινιού, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, ενώ η οδηγός δεν φέρεται να υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Διακομιδή και νοσηλεία στην Αθήνα

Μετά τον τραυματισμό της, η 14χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της Τήνου. Εκεί, ένας ιδιώτης παθολόγος, ο οποίος εργαζόταν παλαιότερα στο Κέντρο, προσήλθε και προχώρησε στη διασωλήνωση του κοριτσιού. Η ενέργεια αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την άμεση διακομιδή της στην Αθήνα.

Η 14χρονη έφτασε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου 2026, στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού της.

Η δήλωση του πατέρα

Ο πατέρας της 14χρονης δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ακριβώς πώς συνέβη το τροχαίο ατύχημα. Επίσης, ανέφερε ότι το πατίνι δεν ήταν της κόρης του, καθώς ο ίδιος δεν της επέτρεπε ούτε να έχει ούτε να ανεβαίνει σε ηλεκτρικά πατίνια. Ενημερώθηκε για το περιστατικό από το Κέντρο Υγείας της Τήνου, όταν η κόρη του είχε ήδη τραυματιστεί.

Συνεχίζονται οι τραυματισμοί ανηλίκων από ηλεκτρικά πατίνια

Το περιστατικό στην Τήνο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τραυματισμών ανηλίκων από ηλεκτρικά πατίνια. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μίλησε για το θέμα, επισημαίνοντας ότι, παρά την απαγόρευση της χρήσης τους από ανηλίκους που προβλέπει ο νόμος από τα τέλη Ιουλίου, τα περιστατικά συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, μόνο τις τελευταίες 15-20 ημέρες έχουν καταγραφεί τέσσερα περιστατικά παιδιών που διασωληνώθηκαν μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι. Μάλιστα, σε ένα από αυτά τα περιστατικά, ένα παιδί έχασε τη ζωή του και οι γονείς του προχώρησαν στη δωρεά των οργάνων του. Τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Γιαννάκος δείχνουν ότι περίπου 300 παιδιά έχουν διακομιστεί μέχρι στιγμής φέτος σε νοσοκομεία μετά από τραυματισμούς από πτώση με πατίνι, με περίπου 150 από αυτά να έχουν μεταφερθεί στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr