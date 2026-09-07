Η τραγωδία με την πτώση του Phantom στην Τανάγρα: Τα σενάρια που εξετάζονται

Βαριά σκιά έχει πέσει στην Πολεμική Αεροπορία μετά την τραγική πτώση του F-4E Phantom στην Τανάγρα, η οποία κόστισε τη ζωή στους δύο πιλότους του μαχητικού. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2026, μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών που είχαν βρεθεί στην αεροπορική βάση της Τανάγρας για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της Athens Flying Week. Η έρευνα για τα ακριθά αίτια της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με την αρμόδια επιτροπή να εξετάζει διάφορα σενάρια.

Η τραγωδία στην Τανάγρα

Το F-4E Phantom συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, κατά τη διάρκεια μιας δεξιάς στροφής που αποτελούσε μέρος του σεναρίου της αεροπορικής επίδειξης. Το αεροσκάφος θα έπρεπε να ολοκληρώσει αυτή τη στροφή και να επιστρέψει πάνω από τον διάδρομο της Τανάγρας, πετώντας σε ιδιαίτερα χαμηλό ύψος, προκειμένου να συνεχίσει το εντυπωσιακό του πρόγραμμα.

Η τραγική αυτή εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο πιλότων, του Δημήτρη Πέτρου και του Γιάννη Μπλέσια, βυθίζοντας σε πένθος την Πολεμική Αεροπορία και ολόκληρη τη χώρα. Το δυστύχημα συνέβη μπροστά σε πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει την εκδήλωση, αφήνοντας πίσω του πολλά ερωτήματα.

Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα της πτώσης

Τα καρέ από το βίντεο της πτήσης αποτυπώνουν τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν την πτώση του μαχητικού. Σύμφωνα με αυτά, το αεροσκάφος κινείται αρχικά ευθεία, ανεβάζοντας ελαφρώς το ρύγχος του. Αμέσως μετά, ακολουθεί μια απότομη κάθοδος που οδήγησε στη συντριβή.

Η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων και οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την απότομη κάθοδο αποτελούν το αντικείμενο της ενδελεχούς έρευνας που διεξάγεται από την αρμόδια επιτροπή. Η διαδικασία αναμένεται να χρειαστεί χρόνο για να ολοκληρωθεί και να δώσει σαφείς απαντήσεις σχετικά με τα αίτια της τραγωγίας.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Όπως εξήγησε ο δημοσιογράφος Μαρίνος Γκασιάμης, μιλώντας στο Live News, προς το παρόν εξετάζονται διάφορα ενδεχόμενα για τα αίτια της πτώσης. Ένα από τα σενάρια που αναφέρθηκαν είναι η πιθανότητα να επηρέασε την πτήση κάποιο καθοδικό ή πλευρικό ρεύμα αέρα. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί την ώρα που το μαχητικό επιχειρούσε τη στροφή σε πολύ χαμηλό ύψος και με υψηλές επιβαρύνσεις G.

Ένα ακόμη ενδεχόμενο που βρίσκεται στο τραπέζι είναι η πρόσκρουση πτηνού σε κινητήρα. Σε μια τέτοια περίπτωση, αν ένα πτηνό εισέλθει στον κινητήρα και προκαλέσει απώλεια ισχύος, το αεροσκάφος μπορεί να βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ειδικά όταν πραγματοποιεί έναν απαιτητικό ελιγμό σε χαμηλό ύψος. Τέλος, εξετάζεται και το ενδεχόμενο του χωρικού αποπροσανατολισμού ή του βέρτιγκο των πιλότων, αν και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν κανένα από τα παραπάνω σενάρια.

Οι κηδείες των πιλότων

Εν μέσω του πένθους, έχουν προγραμματιστεί οι κηδείες των δύο αδικοχαμένων πιλότων. Η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Η νεκρώσιμη ακολουθία του Γιάννη Μπλέσια θα γίνει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στον Πύργο Ηλείας.

Οι τελετές θα λάβουν χώρα σε κλίμα οδύνης, με την Πολεμική Αεροπορία και τις οικογένειες των πιλότων να αποχαιρετούν τους ανθρώπους τους που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr