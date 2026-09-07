Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της εξαφάνισης της 50χρονης Γιου Τινγκ, καθώς βρέθηκε το διαβατήριό της. Τα ίχνη της Κινέζας μεταφράστριας είχαν χαθεί πριν από τέσσερις μήνες, στις 20 Μαΐου, στην περιοχή της Λούτσας, όπου διέμενε με τον Έλληνα σύζυγό της. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της βρίσκονται σε εξέλιξη, με την εύρεση του διαβατηρίου να προσθέτει νέα δεδομένα στην υπόθεση.

Ο εντοπισμός του διαβατηρίου στο Άλσος Γαλατσίου

Το διαβατήριο της 50χρονης Γιου Τινγκ εντοπίστηκε κομματιασμένο σε λωρίδες στο Άλσος Γαλατσίου. Το δημόσιο έγγραφο ήταν αρκετά φθαρμένο από τον ήλιο, γεγονός που αποδεικνύει ότι βρισκόταν πεταμένο στην περιοχή για αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες πριν από την εύρεσή του. Η ανακάλυψη αυτή έχει προκαλέσει νέα ερωτηματικά στις αρχές που χειρίζονται την υπόθεση.

Μετά τον εντοπισμό του, το διαβατήριο έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Εκεί θα υποβληθεί σε περαιτέρω έλεγχο, με την ελπίδα να προκύψουν νέα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην εξιχνίαση της εξαφάνισης της Γιου Τινγκ. Η φθορά του εγγράφου υποδηλώνει ότι έχει παραμείνει εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Οι έρευνες των αστυνομικών δυνάμεων

Αμέσως μετά την εύρεση του διαβατηρίου, δώδεκα αστυνομικοί έσπευσαν στο Γαλάτσι. Οι δυνάμεις της αστυνομίας διεξήγαγαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή του Άλσους, με σκοπό να βρουν τυχόν επιπλέον στοιχεία ή αντικείμενα που ανήκαν στη Γιου Τινγκ. Οι έρευνες αυτές αποτελούν μέρος των ευρύτερων προσπαθειών για τον εντοπισμό της αγνοούμενης.

Η υπόθεση της εξαφάνισης της Κινέζας μεταφράστριας παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές σε Ελλάδα και Κίνα, ακόμα και την Interpol, να αναζητούν ενεργά στοιχεία. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην συλλογή και αξιολόγηση κάθε πληροφορίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της 50χρονης.

Το κινητό τηλέφωνο και το τελευταίο ίχνος

Ο εντοπισμός του διαβατηρίου στο Άλσος Γαλατσίου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενα ευρήματα. Το κινητό τηλέφωνο της Γιου Τινγκ είχε βρεθεί νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα σε πάροδο της οδού Λευκωσίας. Το τηλέφωνο φέρεται να βρέθηκε από έναν άνδρα και στη συνέχεια παραδόθηκε σε άλλα πρόσωπα, γεγονός που περιπλέκει την εικόνα των κινήσεών της.

Επιπλέον, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η διαδρομή της Γιου Τινγκ στην οδό Πατησίων, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής. Εκεί εντοπίζεται το τελευταίο ίχνος της 50χρονης, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Η διαφορά των σημείων εύρεσης του διαβατηρίου και του κινητού δημιουργεί νέα ερωτήματα για την πορεία της υπόθεσης.

Η κρίσιμη κατάθεση από τη Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο των ερευνών, κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση μιας γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία δόθηκε πριν από μερικές ημέρες. Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να γνωρίζει πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Γιου Τινγκ. Η κατάθεσή της αναμένεται να αξιολογηθεί προσεκτικά από τις αρχές, καθώς μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την πορεία της υπόθεσης.

Οι αρχές ελπίζουν ότι η κατάθεση αυτή θα τους φέρει πιο κοντά στην αποκάλυψη των συνθηκών της εξαφάνισης και στον εντοπισμό της Κινέζας μεταφράστριας. Κάθε πληροφορία που προέρχεται από άτομα που ενδεχομένως έχουν γνώση προσώπων ή γεγονότων που σχετίζονται με την Γιου Τινγκ, εξετάζεται με μεγάλη προσοχή.

Στοιχεία για τη ζωή της 50χρονης

Η Γιου Τινγκ, η οποία είναι 50 ετών και Κινέζα μεταφράστρια, διέμενε στην περιοχή της Λούτσας μαζί με τον Έλληνα σύζυγό της. Παρόλο που κυκλοφορούσε σχεδόν πάντα με τα μέσα μεταφοράς, διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Ο σύζυγός της, σε δηλώσεις του, έδειξε στην κάμερα το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε η Γιου Τινγκ, παρέχοντας ένα ακόμα στοιχείο για τις συνήθειές της.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με τις αρχές να προσπαθούν να συνδέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ. Η εύρεση του κομματιασμένου διαβατηρίου και η αντίθεση με τον τόπο εντοπισμού του κινητού τηλεφώνου, προσθέτουν πολυπλοκότητα στην υπόθεση, καθιστώντας την αναζήτηση της Γιου Τινγκ ακόμα πιο δύσκολη για τις διωκτικές αρχές.

Με πληροφορίες από: Reader