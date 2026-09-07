Καταγγελία για γνωστό κομμωτή στη Μύκονο: Φέρεται να «ξάφρισε» ακριβά αξεσουάρ από οίκο μόδας

Ένας γνωστός κομμωτής, ο οποίος είναι ευρέως αναγνωρίσιμος από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση αρπαγής ακριβών αξεσουάρ από κατάστημα ιταλικού οίκου μόδας. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη Μύκονο, συγκεκριμένα στο Nammos Village, στην περιοχή Ψαρρού. Η καταγγελία υποβλήθηκε από την Ιταλίδα ιδιοκτήτρια του καταστήματος, η οποία κατηγορεί τον κομμωτή για την αφαίρεση ενός ζευγαριού γυαλιών ηλίου και ενός φυλαχτού, συνολικής αξίας 980 ευρώ.

Η καταγγελία και τα αντικείμενα που φέρεται να αφαιρέθηκαν

Η καταγγελία της Ιταλίδας ιδιοκτήτριας του καταστήματος κατατέθηκε στην Αστυνομία της Μυκόνου στις 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δελτίο καταγραφής συμβάντων της αστυνομίας, ο εμπλεκόμενος κομμωτής χαρακτηρίζεται ως «άτομο γνωστό στο πανελλήνιο απ’ τις τηλεοπτικές του παρουσίες, σε τηλεοπτικές εκπομπές». Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει την αναγνωρισιμότητα του προσώπου που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Τα αντικείμενα που φέρεται να αφαιρέθηκαν από το κατάστημα του ιταλικού οίκου μόδας είναι συγκεκριμένα και έχουν σημαντική αξία. Πρόκειται για ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου, η αξία των οποίων ανέρχεται στα 390 ευρώ. Επιπλέον, φέρεται να αφαιρέθηκε ένα αξεσουάρ που λειτουργεί ως φυλαχτό, το οποίο έχει τη μορφή γάτας και η αξία του ανέρχεται στα 590 ευρώ. Η συνολική αξία των δύο αυτών εμπορευμάτων φτάνει τα 980 ευρώ.

Το χρονικό του περιστατικού και το βιντεοληπτικό υλικό

Το φερόμενο περιστατικό της αρπαγής των αξεσουάρ καταγράφηκε στις 18 Ιουλίου, όταν ο γνωστός κομμωτής επισκέφθηκε το κατάστημα του ιταλικού οίκου μόδας. Το κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στην κοσμοπολίτικη περιοχή της Ψαρρού, εντός του Nammos Village, διαθέτει ένα πλήρες κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Αυτό το σύστημα κατέγραψε λεπτομερώς τις κινήσεις του κομμωτή εντός του χώρου.

Το βιντεοληπτικό υλικό δείχνει τον κομμωτή να παίρνει τα συγκεκριμένα εμπορεύματα από την προθήκη του καταστήματος. Σύμφωνα με την καταγραφή, ο ίδιος δοκίμασε τα αξεσουάρ. Ωστόσο, αντί να τα τοποθετήσει πίσω στη θέση τους ή να προχωρήσει στην αγορά τους, φέρεται να τα άρπαξε, βάζοντάς τα στην τσέπη του, και στη συνέχεια αποχώρησε από το κατάστημα.

Η αποκάλυψη της κλοπής και η ταυτοποίηση

Η φερόμενη κλοπή δεν έγινε άμεσα αντιληπτή από τους υπεύθυνους του καταστήματος. Η απουσία των δύο εμπορευμάτων διαπιστώθηκε αργότερα, στις 10 Αυγούστου του 2026, κατά τη διάρκεια μιας καταγραφής που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα. Τότε, οι υπεύθυνοι αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν τα συγκεκριμένα γυαλιά ηλίου και το φυλαχτό.

Μετά τη διαπίστωση της έλλειψης, οι υπεύθυνοι του καταστήματος ανέτρεξαν στο αρχείο του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. Εξετάζοντας το βιντεοληπτικό υλικό από την ημερομηνία του περιστατικού, διαπίστωσαν με έκπληξη ότι ο πελάτης που φέρεται να είχε αφαιρέσει τα αντικείμενα ήταν ο γνωστός κομμωτής, του οποίου η εικόνα είναι οικεία στο ευρύ κοινό λόγω των τηλεοπτικών του εμφανίσεων.

Η παράδοση του υλικού στην αστυνομία και οι νομικές εξελίξεις

Το σύνολο του βιντεοληπτικού υλικού, το οποίο αποδεικνύει τις κινήσεις του κομμωτή εντός του καταστήματος και τη φερόμενη αρπαγή των αξεσουάρ, παραδόθηκε αμέσως στις αστυνομικές αρχές της Μυκόνου. Οι αστυνομικοί, αφού εξέτασαν προσεκτικά το υλικό, προχώρησαν στην επίσημη ταυτοποίηση του προσώπου του γνωστού κομμωτή.

Πλέον, ο κομμωτής αναμένεται να κληθεί να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για τις πράξεις που του καταλογίζονται. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια των αρχών, οι οποίες θα ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες για τη διερεύνηση και την επίλυση του περιστατικού, όπως αυτό καταγράφηκε στο δελτίο συμβάντων της αστυνομίας.

Με πληροφορίες από: Newsit