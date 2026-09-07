Δίκη για τα Τέμπη: Ξεκίνησε η αποδεικτική διαδικασία με καταθέσεις της οικογένειας του μηχανοδηγού

Με τις συγκλονιστικές καταθέσεις της συζύγου και της κόρης του Γεώργιου Κουτσούμπα, του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ξεκίνησε σήμερα το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολύκροτη δίκη. Ο Γεώργιος Κουτσούμπας ήταν ένα από τα 57 θύματα της τραγωδίας, και η οικογένειά του προσπάθησε να ρίξει φως σε πτυχές της υπόθεσης, αλλά και στην προσωπική και επαγγελματική του πορεία.

Η μαρτυρία της συζύγου για την εμπειρία και τα σχέδια του μηχανοδηγού

Η σύζυγος του θανόντος μηχανοδηγού κατέθεσε στο δικαστήριο, περιγράφοντας την πολυετή εμπειρία του συζύγου της στον σιδηρόδρομο. Όπως ανέφερε, ο Γεώργιος Κουτσούμπας εργάζονταν ως μηχανοδηγός από το 1981, γεγονός που υποδηλώνει μια μακρά και αδιάλειπτη πορεία στο επάγγελμα. Η ίδια τόνισε πως ο σύζυγός της ετοιμάζονταν να συνταξιοδοτηθεί πριν από το τραγικό δυστύχημα, έχοντας ήδη κάνει σχέδια για το μέλλον. «Μέσα σε ένα βράδυ όλα αυτά χάθηκαν», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον πόνο της για την απώλεια.

Σε ερωτήσεις σχετικά με την υγεία του συζύγου της, η σύζυγος απάντησε πως ο Γεώργιος Κουτσούμπας είχε αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας το 2017. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε με επιτυχία. Για να μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται ως μηχανοδηγός, περνούσε από τακτικές εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωναν την ικανότητά του. Η σύζυγος αναφέρθηκε και στην αναφορά για την υγεία του συζύγου της που έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη, τονίζοντας πως «έφεραν κάποια προσωπικά δεδομένα, χωρίς να πούνε το τελικό πόρισμα των γιατρών που έλεγε ότι ήταν ικανός». Πρόσθεσε μάλιστα πως εξαιτίας της φασαρίας που δημιουργήθηκε μετά από αυτή την αναφορά, ο σύζυγός της σταμάτησε να εργάζεται. «Δεν ζήτησε κανείς συγγνώμη», κατέληξε η σύζυγος αναφορικά με το ζήτημα της υγείας του που αναφέρθηκε στην Επιτροπή.

Η κόρη του μηχανοδηγού για το «εντεκάλεπτο κενό» και την πορεία της αμαξοστοιχίας

Στη συνέχεια, κατέθεσε η κόρη του μηχανοδηγού, η οποία έδωσε τη δική της οπτική για τα γεγονότα. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κατέβαλε η ίδια για να κατασχεθεί το καταγραφικό του ΟΣΕ, το οποίο αφορά στα ηχητικά της επίδικης βραδιάς. Όπως τόνισε, υπήρχε ένα «εντεκάλεπτο κενό» στην επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών. Αυτό το κενό εντοπίζεται χρονικά μετά την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας και πριν από την μοιραία σύγκρουση στα Τέμπη.

Η κόρη του Γεώργιου Κουτσούμπα αναφέρθηκε, επίσης, σε στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία σύμφωνα με την ίδια, υποδεικνύουν ότι η αμαξοστοιχία επιβράδυνε σε ένα συγκεκριμένο σημείο έξω από την Λάρισα. Αυτό συνέβη λίγα χιλιόμετρα μετά την αναχώρησή της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της πόλης. Επιπλέον, σύμφωνα με αναφορές επιβατών, η αμαξοστοιχία σταμάτησε σε ένα σημείο χωρίς φως, εκτός της πόλης της Λάρισας. Η ίδια κατέθεσε πως όταν επικοινώνησε με τον πατέρα της το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, περίπου στις 9 μ.μ., εκείνος της είχε αναφέρει την καθυστέρηση στο δρομολόγιο, η οποία οφειλόταν σε βλάβη σε μια άλλη αμαξοστοιχία.

Αιχμές κατά της Hellenic Train και προβλήματα στον σιδηρόδρομο

Σχετικά με την ενημέρωση για τη σύγκρουση, η κόρη του μηχανοδηγού ανέφερε πως τους ειδοποίησε ένας συνάδελφος του πατέρα της. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τη στάση της Hellenic Train μετά το δυστύχημα. «Η Hellenic Train ήταν άφαντη. Δεν μπήκε στη διαδικασία να δηλώσει τους εργαζόμενους της και να μας ενημερώσει. Προφανώς ήταν αναλώσιμοι», κατέθεσε η ίδια. Περιέγραψε, επίσης, την αγωνιώδη προσπάθειά της να μάθει για την κατάσταση του πατέρα της στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αφού πληροφορήθηκε για τη σύγκρουση.

Τέλος, η κόρη του Γεώργιου Κουτσούμπα τόνισε πως ο πατέρας της είχε αναφέρει και παλιότερα στην ίδια τα προβλήματα που υπήρχαν στον σιδηρόδρομο. Αυτά περιλάμβαναν βλάβες στις αμαξοστοιχίες και συχνά προβλήματα στην επικοινωνία, με παρεμβολές να αποτελούν σύνηθες φαινόμενο.

Με πληροφορίες από: News.gr