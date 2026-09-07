Η υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας ενός 38χρονου στη Δροσιά, που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, λαμβάνει νέα τροπή με τη σύλληψη της πρώην συζύγου του θύματος. Η γυναίκα, ρουμανικής καταγωγής, εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς μέσα σε δικαστική αίθουσα, όπου είχε προσέλθει για να καταθέσει ως μάρτυρας. Σε βάρος της εκκρεμούσε μήνυση για φερόμενη ηθική αυτουργία στην επίθεση εναντίον του πρώην συζύγου της.

Η σύλληψη στο δικαστήριο

Η σύλληψη της πρώην συζύγου του 38χρονου πραγματοποιήθηκε σχεδόν έναν χρόνο μετά την αιματηρή επίθεση. Η γυναίκα είχε μεταβεί στο δικαστήριο την ώρα έναρξης της δίκης, συνοδευόμενη από τη μητέρα της, με σκοπό να καταθέσει. Περίμενε στο ακροατήριο τη στιγμή που θα καλούνταν να καταθέσει.

Ωστόσο, η διαδικασία πήρε απρόσμενη τροπή όταν αστυνομικοί την πλησίασαν μέσα στην αίθουσα. Της ζήτησαν να τους ακολουθήσει, γνωστοποιώντας της ότι υπήρχε κάτι που έπρεπε να τους ακολουθήσει. Παρά την αρχική της δήλωση ότι ήταν μάρτυρας, ο αστυνομικός της απάντησε πως δεν μπορούσε να παραμείνει άλλο και έπρεπε να τον ακολουθήσει.

Η αιματηρή επίθεση στη Δροσιά

Η επίθεση σε βάρος του 38χρονου είχε σημειωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου του 2025. Ο άνδρας τραυματίστηκε εξαιρετικά σοβαρά από τους πυροβολισμούς και εξακολουθεί μέχρι σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, να δίνει μάχη για τη ζωή του σε νοσοκομείο.

Το περιστατικό είχε καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο. Το θύμα είχε κατονομάσει τον άντρα που τον έβαλε στο στόχαστρο, υποστηρίζοντας πως τον αναγνώρισε και πως επρόκειτο για τον νέο σύντροφο της πρώην γυναίκας του.

Ο ρόλος του 29χρονου κατηγορούμενου

Ο άνδρας που κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ εναντίον του 38χρονου διατηρούσε σχέση με την πρώην σύζυγο του θύματος. Λίγες μέρες μετά την επίθεση, ο 29χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη.

Αρχικά, ο 29χρονος είχε αρνηθεί την εμπλοκή του, ισχυριζόμενος ότι την ώρα της επίθεσης εργαζόταν στην κουζίνα εστιατορίου στη Ζάκυνθο και ότι υπήρχαν πολλοί που μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τον ισχυρισμό του. Στη συνέχεια, όμως, ομολόγησε το έγκλημα και προφυλακίστηκε.

Η νομική διαδικασία και οι δηλώσεις της δικηγόρου

Σε βάρος της πρώην συζύγου είχε υποβληθεί αυτοτελής μήνυση για ηθική αυτουργία, καθώς αρχικά δεν είχε ασκηθεί δίωξη εναντίον της με αυτή την ιδιότητα. Η συγκεκριμένη μήνυση παρέμενε σε εκκρεμότητα στο Αστυνομικό Τμήμα Δροσιάς, ενώ οι Αρχές δεν είχαν καταφέρει να την εντοπίσουν.

Η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Κική Πακιρτζίδου, περιέγραψε τις συνθήκες της σύλληψης. Όπως εξήγησε, «η μήνυση είχε υποβληθεί, γιατί αρχικά δεν ασκήθηκε δίωξη ως ηθική αυτουργός και εμείς καταθέσαμε αυτοτελή μήνυση, η οποία εκκρεμούσε στο Αστυνομικό Τμήμα της Δροσιάς. Αυτοί ψάξανε να τη βρουν, δεν τη βρήκανε. Τη βρήκανε σήμερα από το δικαστήριο, γιατί αυτή ήρθε αμέριμνη, ότι η δικογραφία είχε κλείσει».

Η άρνηση της κατηγορούμενης

Από την πλευρά της, η πρώην σύζυγος του 38χρονου έχει απορρίψει οποιοδήποτε σενάριο εμπλοκής της στην απόπειρα δολοφονίας. Σε παλαιότερες δηλώσεις της στην εκπομπή Live News είχε ισχυριστεί ότι επιχειρείται να συνδεθεί σκόπιμα με την υπόθεση.

Είχε υποστηρίξει ότι κάποιοι προσπαθούν σκόπιμα να την εμπλέξουν στην υπόθεση για να μην αποκαλυφθούν τα πραγματικά αίτια της επίθεσης. Επίσης, είχε δηλώσει πως ούτε γνώριζε για την επίθεση, ούτε η ίδια την πυροδότησε με κάποιο τρόπο, ενώ υποστήριζε ότι σε βάρος της κάποιοι επιχείρησαν να στήσουν μια σκευωρία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit