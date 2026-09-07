Έξι συλλήψεις στο ΟΑΚΑ πριν τον αγώνα Παναθηναϊκού – ΠΑΟΚ για ναρκωτικά, μαχαίρι και καπνογόνα

Πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Super League, έξι άτομα συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές έξω από το ΟΑΚΑ. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Μαρούσι, με τους οπαδούς να κατηγορούνται για παραβάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, ναρκωτικές ουσίες, κατοχή μαχαιριού και χρήση καπνογόνων. Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στις συλλήψεις με στόχο την πρόληψη περιστατικών αθλητικής βίας και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα.

Οι συλλήψεις πριν τη σέντρα

Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, που διεξήχθη στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ), προσέλκυσε πλήθος κόσμου. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 3-1. Ωστόσο, πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν εντατικούς ελέγχους στην είσοδο του σταδίου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη έξι ατόμων. Οι συλλήψεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους και την εξασφάλιση της ασφάλειας των φιλάθλων.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 20, 32, 33, 34, 42 και 44 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για διάφορες παραβάσεις της νομοθεσίας, όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία. Οι έλεγχοι αυτοί, που οδήγησαν στις προαναφερθείσες συλλήψεις, πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, καθώς και του Αστυνομικού Τμήματος ΟΑΚΑ.

Οι παραβάσεις και οι κατηγορίες

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι έξι συλληφθέντες είναι σοβαρές και αφορούν πολλαπλές παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, σχηματίστηκαν δικογραφίες για παραβάσεις που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων. Οι αρχές έδωσαν έμφαση στην αντιμετώπιση κάθε μορφής παρανομίας που θα μπορούσε να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Επιπλέον, οι δικογραφίες περιλαμβάνουν παραβάσεις της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση των αρχών για την πάταξη τέτοιων φαινομένων. Οι έλεγχοι ήταν εντατικοί και στοχευμένοι, με σκοπό την αποτροπή οποιουδήποτε περιστατικού θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παρευρισκομένων ή να αμαυρώσει το αθλητικό γεγονός.

Τα ευρήματα στους ελέγχους

Κατά τη διάρκεια των σωματικών ελέγχων που διενεργήθηκαν στις εισόδους του ΟΑΚΑ, εντοπίστηκαν διάφορα παράνομα αντικείμενα στην κατοχή των συλληφθέντων. Τέσσερα από τα έξι άτομα, συγκεκριμένα ένας 20χρονος, ένας 32χρονος, ένας 33χρονος και ένας 42χρονος, βρέθηκαν να κατέχουν μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Η κατοχή αυτών των ουσιών οδήγησε άμεσα στη σύλληψή τους και στην απαγγελία των σχετικών κατηγοριών.

Σε μια άλλη περίπτωση, στην κατοχή ενός 34χρονου οπαδού, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Η κατοχή όπλων σε αθλητικούς χώρους αποτελεί σοβαρή παράβαση και επισύρει αυστηρές κυρώσεις, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιστατικά βίας. Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν την αναγκαιότητα των εντατικών ελέγχων από τις αστυνομικές αρχές.

Η περίπτωση του καπνογόνου

Μεταξύ των συλληφθέντων, ένας 44χρονος εντοπίστηκε να κάνει χρήση ενός καπνογόνου. Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα εντός του σταδίου, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του πλήθους. Η χρήση πυροτεχνημάτων και καπνογόνων σε αθλητικούς χώρους απαγορεύεται αυστηρά, καθώς μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για την ασφάλεια των φιλάθλων, είτε μέσω τραυματισμών είτε μέσω πανικού.

Η ενέργεια του 44χρονου, να χρησιμοποιήσει καπνογόνο μέσα στο γήπεδο, αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, καθώς και της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους. Οι αρχές παρεμβαίνουν άμεσα σε τέτοια περιστατικά για να διασφαλίσουν την τάξη και την ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων στην αθλητική εκδήλωση.

Η συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας

Μετά τις συλλήψεις και τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των έξι ατόμων υποβλήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η διαδικασία αυτή είναι το επόμενο βήμα για την απονομή της δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση των παραβάσεων που διαπράχθηκαν. Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει το έργο της για την τήρηση της τάξης και την ασφάλεια σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών.

Οι εντατικοί έλεγχοι και οι συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας των αστυνομικών αρχών για την πρόληψη και καταστολή της αθλητικής βίας. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους φιλάθλους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν αθλητικά γεγονότα χωρίς φόβο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta