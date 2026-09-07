Αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης από τον Μαραθώνα για την απόκρυψη θανάτου της μητέρας της

Αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου η δίκη της 68χρονης γυναίκας από τον Μαραθώνα, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για την απόκρυψη του θανάτου της μητέρας της. Σύμφωνα με τις αρχές, η πράξη αυτή φέρεται να έγινε με σκοπό την παράνομη συνέχιση είσπραξης της σύνταξης της αποθανούσας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, καθώς αποκαλύπτει μια ασυνήθιστη πτυχή οικογενειακών σχέσεων και οικονομικών παραβάσεων.

Η αναβολή της εκδίκασης και ο ρόλος της κόρης

Η εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί, αναβλήθηκε τελικά για τις 10 Σεπτεμβρίου. Ο βασικός λόγος για την αναβολή αυτή είναι η ανάγκη να προσέλθει στο δικαστήριο ως μάρτυρας κατηγορίας η κόρη της 68χρονης. Η κόρη της κατηγορούμενης είναι το πρόσωπο που αρχικά έκανε την καταγγελία στις αρχές, θέτοντας σε κίνηση τις διαδικασίες για την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Η παρουσία της κόρης θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη της δίκης, καθώς οι πληροφορίες και η μαρτυρία της αναμένεται να ρίξουν φως σε πτυχές της υπόθεσης που αφορούν την απόκρυψη του θανάτου και την είσπραξη της σύνταξης. Η κατάθεσή της θα αποτελέσει ένα σημαντικό στοιχείο για την διαλεύκανση των γεγονότων ενώπιον του δικαστηρίου.

Απόρριψη αιτήματος για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, απορρίφθηκε ένα αίτημα που είχε υποβληθεί για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Το αίτημα αυτό είχε κατατεθεί από τη δικηγόρο που εκπροσωπεί τόσο την 68χρονη κατηγορούμενη όσο και τον 36χρονο γιο της, ο οποίος επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η απόφαση του δικαστηρίου να απορρίψει το αίτημα αυτό σημαίνει ότι η δίκη θα προχωρήσει χωρίς την αξιολόγηση της ψυχικής κατάστασης των κατηγορουμένων από ειδικό ψυχίατρο. Η υπεράσπιση πιθανόν να είχε ζητήσει την πραγματογνωμοσύνη με σκοπό να διερευνηθεί η ικανότητα των κατηγορουμένων να κατανοήσουν τις πράξεις τους ή να κριθεί η ποινική τους ευθύνη.

Η παραδοχή της 68χρονης ενώπιον του δικαστηρίου

Η 68χρονη κατηγορούμενη, κατά την παρουσία της ενώπιον του δικαστηρίου, προέβη σε μια δήλωση που άφησε εντυπώσεις. Συγκεκριμένα, παραδέχθηκε ότι «Έχουμε κάνει πολλά πράγματα έχω κάνει κι άλλα, όχι καλά». Η δήλωση αυτή, αν και γενική, υποδηλώνει μια αναγνώριση εκ μέρους της για την εμπλοκή της σε πράξεις που δεν ήταν θεμιτές.

Η παραδοχή αυτή μπορεί να έχει βαρύνουσα σημασία για την εξέλιξη της δίκης, καθώς αποτελεί μια ομολογία εκ μέρους της κατηγορούμενης για την διάπραξη «όχι καλών» πράξεων. Το περιεχόμενο και το βάρος της δήλωσης αυτής θα αξιολογηθούν από το δικαστήριο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η θέση του 36χρονου γιου

Ο 36χρονος γιος της κατηγορούμενης, ο οποίος επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι δεν γνώριζε κάτι σχετικά με τη γιαγιά του και την είσπραξη της σύνταξης. Στη δήλωσή του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι καλά δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν γνώριζα κάτι για τη γιαγιά, έμαθα στο τέλος ότι έπαιρνε τη σύνταξη».

Ο 36χρονος προσπάθησε να αποσυνδέσει τον εαυτό του από τις κατηγορίες, δηλώνοντας άγνοια για τις ενέργειες της μητέρας του και την παράνομη είσπραξη της σύνταξης. Η υπεράσπισή του βασίζεται στην πλήρη άγνοια των γεγονότων, ισχυριζόμενος ότι ενημερώθηκε για την κατάσταση μόνο στο τέλος. Η θέση αυτή θα εξεταστεί λεπτομερώς από το δικαστήριο, σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki