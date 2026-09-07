Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι έλαβε χώρα το απόγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου στην Τήνο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας 14χρονης κοπέλας. Η ανήλικη, η οποία επέβαινε ως συνεπιβάτης στο πατίνι, διακομίστηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη, ενώ νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Το ατύχημα στην Τήνο

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου στην Τήνο, όταν η 14χρονη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι. Οδηγός του πατινιού ήταν ένα άλλο κορίτσι, ηλικίας περίπου 15 ετών, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και μαρτυρίες.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, τα δύο κορίτσια φέρεται να έπεσαν από το πατίνι. Η 14χρονη, η οποία βρισκόταν στο πίσω μέρος του πατινιού, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Η οδηγός του πατινιού δεν φέρεται να υπέστη σοβαρό τραυματισμό από την πτώση, σε αντίθεση με τη συνεπιβάτιδα.

Η διακομιδή και η κατάσταση της υγείας της

Στο Κέντρο Υγείας της Τήνου, όπου μεταφέρθηκε η τραυματισμένη ανήλικη, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Παρά τις ελλείψεις που υπάρχουν, ένας ιδιώτης παθολόγος, ο οποίος εργαζόταν παλαιότερα στο Κέντρο Υγείας, προσήλθε και διασωλήνωσε το κορίτσι. Η άμεση διασωλήνωση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να πραγματοποιηθεί άμεσα και με ασφάλεια η διακομιδή της στην Αθήνα.

Η 14χρονη έφτασε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 7ης Σεπτεμβρίου 2026, στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Εκεί υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η δήλωση του πατέρα

Ο πατέρας της 14χρονης κοπέλας, μιλώντας για το περιστατικό, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ακριβώς πώς συνέβη το τροχαίο ατύχημα. Η ενημέρωση που είχε ήταν από το Κέντρο Υγείας της Τήνου, όταν η κόρη του είχε ήδη τραυματιστεί.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, το πατίνι στο οποίο επέβαινε η κόρη του δεν ήταν δικό της. Επίσης, τόνισε ότι δεν της επέτρεπε ούτε να έχει ούτε να ανεβαίνει σε ηλεκτρικά πατίνια, εκφράζοντας την αντίθεσή του στη χρήση τους από ανηλίκους.

Ο πατέρας ενημερώθηκε για το συμβάν από το Κέντρο Υγείας της Τήνου, όταν η κατάσταση της κόρης του ήταν ήδη σοβαρή και είχε υποστεί τον τραυματισμό.

Προβληματισμός για τα ηλεκτρικά πατίνια

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέρθηκε στα περιστατικά τραυματισμών ανηλίκων από ηλεκτρικά πατίνια. Επισήμανε ότι, παρά την απαγόρευση της χρήσης τους από ανηλίκους που προβλέπει ο νόμος από τα τέλη Ιουλίου, τα περιστατικά συνεχίζονται με ανησυχητική συχνότητα.

Συγκεκριμένα, μόνο τις τελευταίες 15 με 20 ημέρες έχουν καταγραφεί τέσσερα περιστατικά παιδιών που διασωληνώθηκαν μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι. Αυτό δείχνει τη σοβαρότητα των τραυματισμών που μπορεί να προκαλέσουν αυτά τα μέσα μεταφοράς.

Μάλιστα, σε ένα από αυτά τα πρόσφατα περιστατικά, ένα παιδί έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι. Οι γονείς του άτυχου παιδιού προχώρησαν στη δωρεά των οργάνων του, σε μία πράξη ύψιστης ανθρωπιάς.

Στατιστικά τραυματισμών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Γιαννάκος, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική σε εθνικό επίπεδο. Περίπου 300 παιδιά έχουν διακομιστεί μέχρι στιγμής φέτος σε νοσοκομεία, έχοντας υποστεί τραυματισμούς από πτώση με πατίνι.

Από αυτά τα περιστατικά, περίπου 150 παιδιά μεταφέρθηκαν στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader